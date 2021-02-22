Согласно закону, каждый человек имеет право сдать бесплатный тест на наличие в организме ВИЧ-инфекции в любом государственном или коммунальном медучреждении. Перед процедурой вам должны рассказать о том, как будет проходить анализ, о его целях и возможностях лечения ВИЧ-инфекции. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, где можно сдать анализ на СПИД.

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Провести тест на ВИЧ можно самостоятельно с помощью специальных экспресс-тестов. Их стоимость – от 150 до 200 гривен. Приобрести их можно в аптеке или заказать у производителей через интернет.

Где можно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию в крупных городах Украины бесплатно?

Киев

Пр-т Голосеевский, 59-а (центральная поликлиника Голосеевского района, кабинет доверия). Время работы: пн, ср, пт: 9:00‒15:00; вт, чт: 15:30‒18:30.

Ул. Бориспольская, 30-а (центральная поликлиника Дарницкого района, кабинет доверия). Время работы: с 9:00 до 17:30.

Б-р Владимира Высоцкого, 8 (центральная поликлиника Деснянского района, кабинет доверия). Время работы: пн, ср, пт: 8:30‒15:30, вт, чт: 12:00‒19:00.

Ул. Отдыха, 11 (Киевский городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом). Время работы: пн‒чт: 9:00‒17:00, пт: 9:00‒15:00.

Ул. Владимирсая, 43 (центр Фонда Елены Пинчук. Кабинет доверия). Время работы: пн‒пт с 14:00 до 20:00.

Львов

Ул. Лысенко, 45-А (Львовский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом). Время работы: пн, вт и чт – с 11:20 до 14:30, ср ‒ с 12:00 до 14:30, пт – с 9:15 до 11:30. При себе иметь обязательно: медицинскую книжку, медицинскую маску.

Харьков

Ул. Борьбы, 6 (Харьковский областной центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом). Время работы: с 8:00 до 16:00, кроме праздников и выходных.

Одесса

Ул. Княжеская, 40 (Одесский благотворительный фонд «Дорога к дому»). Время работы: пн‒пт – с 10:00 до 18:00.

Ул. Мечникова, 132/7 (одесский городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом). Время работы: с 9:00 до 16:00, кроме праздников и выходных.

Днепр

Ул. Канатная, 17 и ул. Столярова, 12 (Днепровский городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом). Время работы: пн‒пт – с 8:00 до 13:00. При себе обязательно иметь перчатки.

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Как подготовиться к тесту на ВИЧ?

Чтобы получить наиболее достоверные результаты, анализ крови желательно сдавать натощак (между последним приемом пищи и взятием крови должно пройти не менее 8 часов).

Как проходит процедура?

Кровь для анализа (примерно 5 мл) берут в процедурном кабинете стерильным шприцом из локтевой вены.

Что делать, если результат на ВИЧ-инфекцию положительный?

В таком случае врач, как правило, рекомендует ВИЧ-инфицированному обратиться в СПИД-центр, чтобы как можно скорее начать антиретровирусную терапию.

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