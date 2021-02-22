Відповідно до закону, кожна людина має право здати безкоштовний тест на наявність в організмі ВІЛ-інфекції в будь-якій державній або комунальній медустанові. Перед процедурою вам повинні розповісти про те, як буде проходити аналіз, про його мету та можливості лікування ВІЛ-інфекції. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розповіди, де можна здати аналіз на СНІД.

Більше на тему: Що має бути в домашній аптечці

Провести тест на ВІЛ можна самостійно за допомогою спеціальних експрес-тестів. Їх вартість – від 150 до 200 гривень. Придбати їх можна в аптеці або замовити у виробників через інтернет.

Де можна здати аналіз на ВІЛ-інфекцію у великих містах України безкоштовно?

Київ

Пр-т Голосіївський, 59-а (центральна поліклініка Голосіївського району, кабінет довіри). Години роботи: пн, ср, пт: 9:00‒15:00; вт, чт: 15:30‒18:30.

Вул. Бориспільська, 30-а (центральна поліклініка Дарницького району, кабінет довіри). Години роботи: з 9:00 до 17:30.

Б-р Володимира Висоцького, 8 (центральна поліклініка Деснянського району, кабінет довіри). Години роботи: пн, ср, пт: 8:30‒15:30, вт, чт: 12:00‒19:00.

Вул. Відпочинку, 11 (Київський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом). Години роботи: пн‒чт: 9:00‒17:00, сб: 9:00‒15:00.

Вул. Володимирська, 43 (центр Фонду Олени Пінчук. Кабінет довіри). Години роботи: пн‒пт з 14:00 до 20:00.

Львів

Вул. Лисенка, 45-А (Львівський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом). Час роботи: пн, вт та чт ‒ з 11:20 до 14:30, ср ‒ з 12:00 до 14:30, пт ‒ з 9:15 до 11:30. При собі обов’язково мати: медичну книжку, медичну маску.

Харків

Вул. Боротьби, 6 (Харківський обласний центр профілактикитаі боротьби з ВІЛ/СНІДом). Час роботи: з 8:00 до 16:00, крім свят і вихідних.

Одеса

Вул. Князівська, 40 (Одеський благодійний фонд «Дорога до дому»). Час роботи: пн‒пт – з 10:00 до 18:00.

Вул. Мечникова, 132/7 (Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом). Час роботи: з 9:00 до 16:00, крім свят та вихідних.

Дніпро

Вул. Канатна, 17 та вул. Столярова, 12 (Дніпровський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом). Час роботи: пн‒пт – з 8:00 до 13:00. При собі обов’язково мати рукавички.

Більше на тему: Ознаки раку матки та яєчників: основні симптоми

Як підготуватися до тесту на ВІЛ?

Щоб отримати найбільш достовірні результати, перед аналізом крові бажано не їсти (між останнім прийомом їжі та забором крові повинно пройти не менше 8 годин).

Як проходить процедура?

Кров для аналізу (приблизно 5 мл) беруть у процедурному кабінеті стерильним шприцом з ліктьової вени.

Що робити, якщо результат на ВІЛ-інфекцію позитивний?

У такому випадку лікар, як правило, рекомендує ВІЛ-інфікованій людині звернутися до СНІД-центр, щоб якомога швидше почати антиретровірусну терапію.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ