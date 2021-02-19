Прокалывание ушей: советы и противопоказания
Каждая женщина, девушка и даже маленькая девочка стремится быть красивой. Иногда такая красота требует жертв. В какое время года лучше всего прокалывать уши и почему? Как ухаживать за проколами? А также какие есть противопоказания к прокалыванию ушей? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
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Врачебные противопоказания к прокалыванию ушей:
- хронические ушные болезни;
- черепно-мозговые травмы;
- аллергия в тяжелых формах;
- заболевания крови;
- сахарный диабет;
- ревматизм;
- неврологические расстройства.
Однако если вы все же решились проколоть уши себе или ребенку, то прочитайте наши советы.
Когда лучше всего прокалывать уши
Лучше всего это делать в середине-конце весны или в начале-середине осени. Почему не летом? Потому что ранки будут хуже заживать и есть более высокая вероятность попадания инфекции. В нежаркую пору года уши будут заживать быстрее и без осложнений.
Как ухаживать за проколотыми ушами:
- вымыть руки дезинфицирующим мылом (чтобы не занести инфекцию в еще незажившую ранку);
- ватный тампон или ватную палочку обмакнуть в очищающий раствор;
- протереть отверстие смоченным в растворе ватным тампоном или ватной палочкой;
- провернуть сережку;
- использовать новый ватный тампон или ватную палочку для другой стороны;
- чистить уши три раза в день до полного заживления.
ВАЖНО! Если у вас покраснение и припухлость после прокалывания не проходит больше недели, обратитесь к врачу. Также необходимо обратиться в больницу, если произошел разрыв мочки уха или возникли серьезные симптомы, которые являются признаками инфекции (гнойные выделения, чрезмерный зуд, покраснение и сильная боль).