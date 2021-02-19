Проколювання вух: поради і протипоказання
Кожна жінка, дівчина та навіть маленька дівчинка прагне бути красивою. Іноді така краса вимагає жертв. У яку пору року найкраще проколювати вуха і чому? Як доглядати за проколами? А також які існують протипоказання до проколювання вух? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
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Лікарські протипоказання до проколювання вух:
- хронічні вушні хвороби;
- черепно-мозкові травми;
- алергія у важких формах;
- захворювання крові;
- цукровий діабет;
- ревматизм;
- неврологічні розлади.
Та якщо ви все ж наважилися проколоти вуха собі або дитині, то прочитайте наші поради.
Коли найкраще проколювати вуха
Найкраще це робити в середині-кінці весни або на початку-середині осені. Чому не влітку? Бо ранки будуть гірше гоїтися і є більша ймовірність потрапляння інфекції. У неспекотну пору року вуха гоїтимуться швидше і без ускладнень.
Як доглядати за проколотими вухами:
- помити руки дезінфікуючим милом (щоб не занести інфекцію в ще не загоєну ранку);
- ватяний тампон або ватяну паличку вмочити в очищувальний розчин;
- протерти отвір змоченим у розчині ватяним тампоном або ватяною паличкою;
- покрутити сережку;
- використовувати новий ватяний тампон або ватяну паличку для іншого боку;
- чистити вуха тричі на день до повного загоєння.
ВАЖЛИВО! Якщо у вас почервоніння і набряк після проколювання не сходять більше тижня, зверніться до лікаря. Також необхідно звернутися до лікарні, якщо у вас розірвалася мочка вуха або виникли серйозні симптоми, які є ознаками інфекції (гнійні виділення, надмірний свербіж, почервоніння та сильний біль).