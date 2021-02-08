Виды прыщей: от обычных до опасных
Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с такой проблемой, как высыпания. Пожалуй, методов борьбы с этим неприятным явлением существует не меньше, чем разновидностей самих воспалений. О том, какие бывают высыпания, а также как с ними бороться, рассказала врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Екатерина Безвершенко.
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Акне – это совокупность комедонов, папул, пустул, узлов и кист в результате обструкции и воспаления пилосебацейного комплекса. Акне образуются на лице и верхней части туловища. Чаще всего наблюдаются у подростков.
Лечение акне зависит от степени тяжести заболевания. Оно может включать в себя средства для наружного использования (мази), а также для внутреннего (таблетки, витамины).
Причины возникновения угрей
- Избыточная секреция сальных желез
- Закупорки фолликулов секретом сальных желез
- Освобождения множественных медиаторов воспаления
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Виды акне
Невоспалительное акне (комедоны)
Комедоны ‒ это сальные пробки, втиснутые в фолликулы. Их называют открытыми или закрытыми в зависимости от того, расширен или закрыт фолликул у поверхности кожи. Пробки легко выдавливаются из открытых комедонов, однако их сложнее удалить из закрытых комедонов (поражения, предшествующие воспалительному акне).
Воспалительное акне
Папулы и пустулы
Эти виды акне возникают, когда невоспалительное акне превращается в закрытые комедоны, расщепляя секрет сальной железы на свободные жирные кислоты, которые вызывают воспалительную реакцию, и в дальнейшем разрушают эпителий. Воспаленный фолликул разрывается в дерму (иногда процесс ускоряется из-за физических манипуляций или жесткой очистки. Если воспаление значительное, то образуются обширные гнойные пустулы.
Узелки и кисты
Это иные проявления воспалительного акне. Узелки являются более глубокими повреждениями, а кисты представляют собой большие флюктуирующие узелки.
Методы борьбы с акне
Для того, чтобы вылечить акне, в первую очередь нужно обязательно обратиться к дерматологу. Только после комплексного обследования и консультации со специалистом может быть назначено правильное лечение.