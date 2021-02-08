Види прищів: від звичайних до небезпечних

Напевно, кожен в житті стикався з такою проблемою, як висипання. Мабуть, методів боротьби з цим неприємним явищем є не менше, ніж різновидів самих запалень. Про те, які бувають висипання, а також як із ними боротися, розповіла лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Катерина Безвершенко.

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Акне ‒ це сукупність комедонів, папул, пустул, вузлів і кіст в результаті обструкції і запалення пилосебаційного комплексу. Акне утворюється на обличчі та верхній частині тулуба. Найчастіше спостерігаються у підлітків.

Лікування акне залежить від ступеня тяжкості захворювання. Воно може включати в себе засоби для зовнішнього використання (мазі), а також для внутрішнього (пігулки, вітаміни).

Причини виникнення вугрів

Надлишкова секреція сальних залоз

Закупорки фолікулів секретом сальних залоз

Визволення множинних медіаторів запалення

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Види акне

Незапальне акне (комедони)

Комедони ‒ це сальні пробки, втиснуті у фолікули. Їх називають відкритими або закритими залежно від того, розширений чи закритий фолікул у поверхні шкіри. Пробки легко видавлюються з відкритих комедонів, однак їх складніше видалити із закритих комедонів (ураження, що передують запальному акне).

Запальне акне

Папули і пустули

Ці види акне виникають, коли незапальні акне перетворюються в закриті комедони, розщеплюючи секрет сальних залоз на вільні жирні кислоти, які викликають запальну реакцію, і в подальшому руйнують епітелій. Запалений фолікул розривається в дерму (іноді процес прискорюється через фізичні маніпуляції або жорстке очищення. Якщо запалення значне, то утворюються великі гнійні пустули.

Вузлики і кісти

Це інші прояви запального акне. Вузлики є глибшими ушкодженнями, а кісти являють собою великі флюктуючі вузлики.

Методи боротьби з акне

Для того, щоб вилікувати акне, передусім потрібно обов’язково звернутися до дерматолога. Тільки після комплексного обстеження та консультації з фахівцем може бути призначене правильне лікування.

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