Красивая голливудская улыбка. Кто из нас не мечтает о такой роскоши? Но, к сожалению, не всех природа наградила ровными зубами. Благо, сегодня это можно легко исправить с помощью брекетов. В каких еще случаях необходимо ставить брекеты? Для чего нужно ставить брекеты? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Неправильный прикус не просто приводит к психологическому дискомфорту, но и вредит здоровью. К счастью, если раньше его можно было исправить только детям, то с появлением брекетов это стало доступно и взрослым.

Что такое брекеты?

Брекет-системы – это ортодонтические конструкции, предназначенные для выравнивания зубного ряда. Они состоят из фиксирующихся на зубы пластинок и соединяющей их дуги, за счет которой и осуществляется коррекция.

Пациент должен носить брекеты постоянно на протяжении периода от 6 месяцев до 1,5–2 лет.

Для ортодонтии не имеет значения возраст пациента – в этой области стоматологии нет ограничений. Однако с годами организму становится сложнее приспосабливаться к такому длительному лечению, а восстановление может занять больше времени.

Тем не менее, разделения на брекеты для взрослых и брекеты для детей не существует. Брекет-системы можно ставить как в 14, так и в 50 лет. Все зависит от желания пациента.

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Для чего ставят брекеты:

для перемещения зубов;

при исправлении аномалий прикуса;

при наличии межзубных промежутков (наличие диастем и трем);

в случае затрудненного прорезывания зубов для их вытягивания;

при лечении деформаций зубных рядов, возникших вследствие потери зубов.

Противопоказания к ношению брекет-систем

Несмотря на отсутствие возрастных ограничений, на вашем пути к безупречной улыбке могут стоять определенные преграды. Брекеты нельзя ставить, если у пациента есть следующие проблемы:

плохая гигиена ротовой полости;

наличие меловидных пятен на эмали зубов, трещин;

кариес;

множественные пломбы, искусственные коронки;

чрезмерное потребление сладких продуктов и напитков;

психические заболевания;

аллергия на используемые материалы;

тяжелые общесоматические заболевания.

Какие бывают брекеты?

Металлические брекеты. Самые крепкие и доступные по своей стоимости, однако хорошо заметные во время беседы. Лечение металлическими брекетами зачастую требует сравнительно меньше времени.

Сапфировые и керамические брекеты. Конструируются из кристаллов искусственных сапфиров. Такие брекеты напоминают драгоценные камни, что придает улыбке особое очарование.

Пластиковые брекеты. Бывают разных оттенков, в том числе – прозрачные. Из-за их слабой прочности исправление прикуса может оказаться более длительным.

Золотые брекеты. Обычно изготовлены не из чистого золота, а из стали с золотым покрытием. Редко вызывают аллергию.

Что нельзя делать после установки брекетов

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Чтобы результат лечения порадовал, необходимо ответственно отнестись к тому, что нельзя делать счастливому обладателю брекет-системы.

Запрещено кусать и грызть:

чипсы, печенье, орехи, вафли, хлебцы, жвачки – прилипают к ортодонтическим конструкциям, и их потом сложно отчистить;

твердые сушки, бублики, сухарики – могут сломать дугу или сорвать брекеты;

конфеты (карамельки, ириски, леденцы) – способствуют развитию кариеса зубов;

любые твердые овощи и фрукты, жесткое мясо и продукты, требующие откусывания, – необходимо мелко резать и употреблять в таком виде.

Также не рекомендуется:

есть слишком холодные или горячие блюда (резкие температурные колебания могут привести к отклеиванию брекетов, ухудшить свойства дуги)

злоупотреблять кофе, чаем, красящими продуктами (брекеты могут окраситься).

Как правильно ухаживать за зубами, на которых установлены брекеты?

Зубы нужно чистить обязательно после каждого приема пищи. При правильной методике это должно занимать минимум 10 мин. Легче это делать перед зеркалом, так как удобно себя контролировать.

Важно! Для полного выравнивания зубов, закрытия промежутков, исправления прикуса брекет-системой должен управлять врач. Во время каждого визита доктор активирует ортодонтическую систему. После этого брекеты 1–2 месяца работают в заданном направлении до следующей активации.

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