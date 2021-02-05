Красива голлівудська усмішка. Хто з нас не мріє про таку розкіш? Та, на жаль, не всіх природа нагородила рівними зубами. Благо, сьогодні це можна легко виправити за допомогою брекетів. У яких іще випадках необхідно ставити брекети? Для чого потрібно ставити брекети? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Неправильний прикус не лише завдає психологічного дискомфорту, а й шкодить здоров’ю. На щастя, якщо раніше його можна було виправити тільки дітям, то з появою брекетів це стало доступно і дорослим.

Що таке брекети?

Брекет-системи – це ортодонтичні конструкції, призначені для вирівнювання зубного ряду. Вони складаються з пластинок, що фіксуються на зубах, та дуги, яка їх з’єднує та за рахунок якої й здійснюється корекція.

Пацієнт повинен носити брекети постійно протягом періоду від 6 місяців до 1,5–2 років.

Для ортодонтії не має значення вік пацієнта – в цій галузі стоматології обмежень не існує. Однак з роками організму стає складніше пристосовуватися до такого тривалого лікування, а на відновлення може піти більше часу.

Проте поділу на брекети для дорослих і брекети для дітей немає. Брекет-системи можна встановлювати як у 14, так і в 50 років. Усе залежить від бажання пацієнта.

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Для чого ставлять брекети:

для переміщення зубів;

при виправлення аномалій прикусу;

за наявності міжзубних проміжків (наявність діастем і трем);

у разі ускладненого прорізування зубів для їх витягування;

при лікуванні деформацій зубних рядів, що виникли внаслідок втрати зубів.

Протипоказання до встановлення брекет-систем

Незважаючи на відсутність вікових обмежень, на вашому шляху до бездоганної усмішки можуть стояти певні перепони. Брекети не можна ставити, якщо у пацієнта є такі проблеми:

погана гігієна ротової порожнини;

наявність крейдоподібних плям на емалі зубів, тріщин;

карієс;

множинні пломби, штучні коронки;

надмірне споживання солодких продуктів і напоїв;

психічні захворювання;

алергія на використовувані матеріали;

важкі загальносоматичні захворювання.

Які бувають брекети?

Металеві брекети. Найміцніші і найбільш доступні за своєю вартістю, проте добре помітні під час бесіди. Лікування металевими брекетами переважно забирає порівняно менше часу.

Сапфірові та керамічні брекети. Конструюються з кристалів штучних сапфірів. Такі брекети нагадують коштовне каміння, що надає усмішці особливого шарму.

Пластикові брекети. Бувають різних відтінків, у тому числі – прозорі. Через їх слабку міцність виправлення прикусу може виявитися більш тривалим.

Золоті брекети. Зазвичай виготовлені не з чистого золота, а зі сталі із золотим покриттям. Рідко спричиняють алергію.

Що не можна робити після встановлення брекетів?

Щоб результат лікування порадував, необхідно відповідально поставитися до того, що не можна робити щасливому володареві брекет-системи.

Заборонено кусати і гризти:

чипси, печиво, горіхи, вафлі, хлібці, жуйки – прилипають до ортодонтичних конструкцій, і їх потім важко відчистити;

тверді сушки, бублики, сухарики – можуть зламати дугу або зірвати брекети;

цукерки (карамельки, іриски, льодяники) – сприяють розвитку карієсу зубів;

будь-які тверді овочі і фрукти, жорстке м’ясо і продукти, що вимагають відкушування, – необхідно дрібно різати і вживати в такому вигляді.

Також не рекомендовано:

їсти занадто холодні або гарячі страви (різкі температурні коливання можуть призвести до відклеювання брекетів, погіршити властивості дуги);

зловживати кавою, чаєм та продуктами, що можуть змінити колір брекетів.

Як правильно доглядати за зубами, на яких встановлені брекети?

Зуби потрібно чистити обов’язково після кожного прийому їжі. За правильної методики це повинно займати мінімум 10 хв. Легше робити процедуру перед дзеркалом, оскільки в таком випадку можна себе контролювати.

Важливо! Для повного вирівнювання зубів, закриття проміжків, виправлення прикусу брекет-системою повинен керувати лікар. Під час кожного візиту фахівець активує ортодонтичну систему. Після цього брекети 1–2 місяці працюють в заданому напрямку до наступної активації.

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