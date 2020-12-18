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ТЕСТ: Определите возраст ваших суставов!

18.12.2020

Вы знаете ответ на вопрос: сколько лет вашим суставам? Нет? Тогда читайте наш материал, в котором врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказывют, как легко проверить насколько ваши суставы соответствуют вашему биологическому возрасту.

Тест поможет вам приблизительно оценить состояние ваших суставов и мышц. Заведите руки за спину (одну снизу, а вторую – через плечо), попробуйте сцепить пальцы.

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Стоя, наклонитесь вперед, чтобы ваши ладони были максимально близко к полу.

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Теперь вы знаете о состоянии ваших суставов немного больше!

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