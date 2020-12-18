ТЕСТ: Визначте вік ваших суглобів!
18.12.2020
Ви знаєте відповідь на запитання: скільки років вашим суглобам? Ні? Тоді читайте наш матеріал, у якому лікарі проекту «Я соромлюсь свого тіла» розповідають, як легко перевірити, наскільки ваші суглоби відповідають вашому біологічному віку.
Тест допоможе вам приблизно оцінити стан ваших суглобів та м’язів. Заведіть руки за спину (одну знизу, а другу – через плече), спробуйте зчепити пальці.
Стоячи, нахиліться вперед, аби ваші долоні були максимально близько до підлоги.
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Тепер ви знаєте про стан ваших суглобів трохи більше!
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