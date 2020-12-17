Многие из этических соображений или из-за смущения откладывают поход в туалет до последнего. Но далеко не всем известно, чем это чревато. Какими проблемами со здоровьем может обернуться такая привычка? Почему нельзя задерживать мочеиспускание? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Когда мочевой пузырь наполняется, его мышечная оболочка растягивается, и заложенные в ней нервные окончания посылают сигналы в головной мозг, который дает команду на мочеиспускание. Терпеть и задерживать мочеиспускание действительно очень вредно для здоровья. Рассмотрим подробнее проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

Чем опасно задерживание мочеиспускания

Несвоевременное опорожнение мочевого пузыря приводит к разъеданию его стенок, нарушению оттока мочи и развитию серьезных заболеваний. Всего можно выделить пять последствий, к которым приводит задерживание мочеиспускания.

Инфекции

Каждый раз во время похода в туалет мы избавляем организм от бактерий, скапливающихся в уретре. Кроме того, моча фильтруется почками. Поэтому в мочевом пузыре собирается большое количество различных отходов, кислот и аммиака, которые могут стать причиной повреждения стенок мочевыводящих путей и самого мочевого пузыря.

Увеличение мочевого пузыря

В норме мочевой пузырь вмещает 150−200 мл жидкости. Если задерживать мочу слишком часто и долго, стенки мочевого пузыря будут растягиваться.

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Камни в почках

Игнорирование позывов к мочеиспусканию ведет к накапливанию в почках «отходов», которые преобразуются в мелкие кристаллики, а позднее − в камни.

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс

Вследствие этого заболевания моча вместо того, чтобы выводиться из организма естественным путем, возвращается обратно в уретру и почки.

Дискомфорт и усталость

Озноб, судороги, боль, вялость и неутолимая жажда возникают, если откладывать поход в туалет.

Помните: вовремя ходить в туалет очень важно! Это не значит, что при малейшем позыве нужно искать место, чтобы справить нужду, но и терпеть до возникновения неприятных ощущений ни в коем случае нельзя.

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