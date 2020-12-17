Багато хто з етичних міркувань або через сором відкладають похід у туалет до останнього. Проте далеко не всім відомо, чим це загрожує. Якими проблемами зі здоров’ям може обернутися така звичка? Чому не можна затримувати сечовипускання? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Коли сечовий міхур наповнюється, його м’язова оболонка розтягується, і закладені в ній нервові закінчення посилають сигнали в головний мозок, який дає команду на сечовипускання. Терпіти і затримувати сечовипускання справді дуже шкідливо для здоров’я. Розглянемо докладніше проблеми, з якими ви можете зіткнутися.

Чим небезпечне затримування сечовипускання

Несвоєчасне спорожнення сечового міхура призводить до роз’їдання його стінок, порушення відтоку сечі та розвитку серйозних захворювань. Усього можна виділити п’ять наслідків, до яких призводить затримування сечовипускання.

Інфекції

Щоразу під час походу в туалет ми позбавляємо організм від бактерій, які накопичуються в уретрі. Крім того, сеча фільтрується нирками. Тому в сечовому міхурі збирається велика кількість різних відходів, кислот і аміаку, що може стати причиною пошкодження стінок сечовивідних шляхів і самого сечового міхура.

Збільшення сечового міхура

У нормі сечовий міхур уміщує 150−200 мл рідини. Якщо затримувати сечу занадто часто і довго, стінки сечового міхура будуть розсуватися.

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Камені в нирках

Ігнорування позивів до сечовипускання веде до накопичення в нирках «відходів», які перетворюються на дрібні кристалики, а пізніше − на камені.

Міхурово-сечовідний рефлюкс

Внаслідок цього захворювання сеча замість того, щоб виводитися з організму природним шляхом, повертається назад у сечоводи і нирки.

Дискомфорт і втома

Озноб, судоми, біль, млявість і невтамовна спрага виникають, якщо відкладати похід до туалету.

Пам’ятайте: вчасно ходити в туалет дуже важливо! Це не означає, що при найменшому позиві потрібно шукати місце, щоб справити нужду, але й терпіти до появи неприємних відчуттів у жодному разі не можна.

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