Ожирение у детей: причины и последствия

Лишний вес у детей ‒ одна из самых распространенных проблем современности. По последним подсчетам он есть у каждого четвертого ребенка в Украине. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, почему у детей возникает ожирение и как с ним бороться? читайте в нашем материале.

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Причины возникновения ожирения у детей

эндокринные заболевания (гипотиреоз, гиперинсулинизм, гиперкортицизм, гипогонадизм

генетические нарушения

нарушения в системах поджелудочной железы, печени, тонкого и толстого кишечников

экзогенно-конституциональные факторы

Экзогенно-конституциональные факторы ‒ это превышение энергии, поступающей с пищей, над энергетическими затратами организма. Неправильное питание, малоподвижный образ жизни детей, зависимость от гаджетов и чрезмерное употребление сладкого ‒ все эти причины вызывают появление избыточного веса у детей.

Наследственный фактор играет не последнюю роль: если один или оба родителей страдают от избыточного веса, то вероятность ожирения у детей составляет от 40 до 80 процентов. Если же родители худощавые, то вероятность избыточного веса составляет всего 8%.

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Лечение ожирения у детей

Диета

Да, диета ‒ первый и один из главных методов лечения ожирения у детей. Лучше всего принимать пищу 5–6 раз в день. Причем калорийность блюд должна снижаться с каждым приемом пищи. Ужин должен быть за 2–3 часа до сна.

Во время диеты нужно уменьшить потребление вредной пищи: сладостей, фаст-фуда и хлебобулочных изделий.

Необходимо включить в рацион плохо всасываемые и малокалорийные продукты, такие как сырые овощи (капусту, огурцы, брюкву, кабачки, тыкву), фрукты, ягоды (вишню, крыжовник, красную смородину, клюкву). Резкое ограничение соли и воды, как и избыточное потребление, вредно для детского организма. Односторонние диеты (с подавляющим преобладанием каких-то компонентов) в детском возрасте неприемлемы.

Норма соли для детей в день ‒ 2 г. Соль содержится в огромном количестве продуктов питания, которые ребенок употребляет в течение дня.

Норма сахара для детей в сутки составляет от 30 до 40 г. В общем, в каждых 100 г сладостей — около 50 г сахара. Кроме того, сахар может присутствовать не только в продуктах из кондитерского отдела, но и в обычных ‒ таких как хлеб, макароны, колбасные и мясные изделия. Именно поэтому ребенка стоит ограничить хотя бы в сладком.

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Физические нагрузки

Физические нагрузки очень важны для детей. Спорт, активный образ жизни и физический труд способствуют сжиганию лишних калорий. А регулярные занятия в спортивных секциях не только оздоровят ребенка, но и выработают в нем упорство и целеустремленность.

Эффективным и безвредным для организма похудением считается потеря не более 0,5–1 кг массы тела в неделю, а в некоторых случаях ребенку достаточно просто расти, оставаясь в прежнем весе (с учетом возраста и степени избыточного веса).

А как влияет лишний вес на состояние внутренних органов? Узнайте из видео:

Video: Ожирение у детей: причины и последствия Ожирение у детей - причины и последствия детского ожирения прокомментировал врач проекта Я соромлюсь свого тіла

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