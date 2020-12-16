Ожиріння у дітей: причини і наслідки

Зайва вага у дітей ‒ одна з найпоширеніших проблем сучасності. За останніми підрахунками вона є у кожної четвертої дитини в Україні. Лікарі проекту «Я соромлюсь свого тіла» розказали, чому в дітей виникає ожиріння та як із ним боротися? Читайте детальніше в нашому матеріалі.

Більше на тему: Індекс маси тіла: як визначити свою ідеальну вагу

Причини виникнення ожиріння у дітей

ендокринні захворювання (гіпотиреоз, гіперінсулінізм, гіперкортицизм, гіпогонадизм)

генетичні порушення

порушення в системах підшлункової залози, печінки, тонкого і товстого кишечників

екзогенно-конституціональні фактори

Екзогенно-конституціональні фактори ‒ це перевищення енергії, що надходить з їжею, над енергетичними затратами організму. Неправильне харчування, малорухливий спосіб життя дітей, залежність від гаджетів і надмірне вживання солодкого ‒ всі ці причини викликають появу надмірної ваги у дітей.

Спадковий фактор відіграє не останню роль: якщо один або обидва батьків страждають від надмірної ваги, то ймовірність ожиріння у дітей становить від 40 до 80 відсотків. Якщо ж батьки худорляві, то ймовірність надмірної ваги становить всього 8%.

Більше на тему: Куди піти з дітьми в Києві: улюблені місця зірок СТБ

Лікування ожиріння у дітей

Дієта

Так, дієта ‒ перший і один із головних методів лікування ожиріння у дітей. Найкраще приймати їжу 5–6 разів на день. Причому калорійність страв повинна знижуватися з кожним прийомом їжі. Вечеря повинна бути за 2–3 години до сну.

Під час дієти потрібно зменшити споживання шкідливої ​​їжі: солодощів, фаст-фуду і хлібобулочних виробів.

Необхідно включити в раціон малокалорійні продукти, які погано всмоктуються, такі як сирі овочі (капусту, огірки, брукву, кабачки, гарбуз), фрукти, ягоди (вишню, агрус, порічки, журавлину). Різке обмеження солі і води, як і надмірне споживання, шкідливе для дитячого організму. Односторонні дієти (з переважною перевагою якихось компонентів) в дитячому віці неприйнятні;

Норма солі для дітей на день – 2 г. Сіль міститься у безлічі продуктів харчування, які дитина вживає впродовж дня.

Норма цукру для дітей на добу становить від 30 до 40 г. Загалом, у кожних 100 г солодощів – близько 50 г цукру. Крім того, цукор може бути не тільки у продуктах з кондитерського відділу, а й у звичайних – таких як хліб, макарони, ковбасні та м’ясні вироби тощо. Саме тому дитину варто обмежити хоча б у солодощах.

Більше на тему: Неправильний прикус у дітей: як виправити і чому виникає

Фізичні навантаженн

Фізичні навантаження дуже важливі для дітей. Спорт, активний спосіб життя і фізична праця сприяють спалюванню зайвих калорій. А регулярні заняття в спортивних секціях не тільки оздоровлять дитину, але і вироблять у ній завзятість і цілеспрямованість.

Ефективним і нешкідливим для організму схудненням вважається втрата не більше 0,5–1 кг маси тіла на тиждень, а в деяких випадках дитині досить просто рости, залишаючись в колишній вазі (з урахуванням віку і ступеня надмірної ваги).

А чи впливає зайва вага на стан внутрішніх органів? Дізнайтеся з відео:

Video: Ожиріння у дітей: причини і наслідки Ожиріння у дітей - причини і наслідки дитячого ожиріння прокоментував лікар проекту Я соромлюсь свого тіла

Читайте нас також в Viber и Telegram СТБ