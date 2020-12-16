Какая безопасная норма употребления алкоголя?
16.12.2020
О том, что чрезмерное употребление спиртного вредит здоровью, знает каждый. Вот только вопрос: что является нормой? Какая доза употребления алкоголя безопасна? А какая − может оказаться смертельной? Об этом в своем эксперименте рассказал ведущий «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский.
Одна порция алкоголя равна 10 мл (8 г) этанола (спирта). ВОЗ зафиксировала безопасные дозы алкоголя. Вот они:
Если же вы не хотите подвергать свою жизнь опасности, тогда нужно знать, какое количество выпитого алкоголя способно привести к летальному исходу. А это может произойти, если выпить 3 бутылки водки или 5 бутылок вина или 20 бутылок пива.
Берегите себя и свое здоровье!
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