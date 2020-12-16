Яка безпечна норма вживання алкоголю?
16.12.2020
Про те, що надмірне вживання спиртних напоїв шкодить здоров’ю, знає кожен. Ось тільки питання: що є нормою? Яка доза вживання алкоголю безпечна? А яка − може виявитися смертельною? Про це в своєму експерименті розповів ведучий «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський.
Одна порція алкоголю дорівнює 10 мл (8 г) етанолу (спирту). ВООЗ зафіксувала безпечні дози алкоголю. Ось вони:
Якщо ж ви не хочете наражати своє життя на небезпеку, тоді потрібно знати, яка кількість випитого алкоголю здатна призвести до летального результату. А це може статися, якщо випити 3 пляшки горілки або 5 пляшок вина або 20 пляшок пива.
Бережіть себе і своє здоров’я!
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