Как проверить свой иммунитет?
Статистика свидетельствует: 80% заболеваний развиваются из-за ослабления иммунитета. Проверять, все ли в порядке с вашей иммунной системой, следует у врача-иммунолога. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, что такое иммунограмма и как с ее помощью проверить иммунитет? Читайте в материале.
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Что такое иммунитет?
Иммунитет – это способность организма избавляться от генетически чужеродных объектов: вирусов, бактерий, инородных тел и патологических клеток собственного организма, которые изменила болезнь.
Если вы часто и долго болеете, то, скорее всего, ваш иммунитет серьезно ослаблен. В этом случае нужно проверять и отслеживать его состояние.
Как узнать состояние иммунитета?
Иммунограмма – исследование основных показателей иммунитета человека. К ним относятся:
- количество и работа лейкоцитов
- процентное соотношение лейкоцитов
- клеточный иммунитет
- гуморальный иммунитет
- показатели системы интерферона и комплимента.
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Иммунограмму рекомендуется делать при нарушении работы органов имунной системы. Среди них:
- тимус
- селезенка
- кишечник
- аппендикс
- костный мозг
- лимфатическая система.
Иммунодефицит – поражение органов иммунной системы, которое может становиться причиной злокачественных заболеваний.
Какие анализы иммунограммы важно сдать?
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Основные анализы иммунограммы, которые нужно сдавать при заболеваниях:
- общий анализ крови
- анализ крови на иммуноглобулины
- анализ интерферонового статуса
- определение активности иммунных клеток крови
Помочь иммунитету стать сильнее можно благодаря прививкам.
Помните: иммунитет человека способен справиться с любыми вирусами. Очень важно — не мешать ему. Будьте здоровы!
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