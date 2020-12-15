Як перевірити свій імунітет?
Статистика свідчить: 80% захворювань розвивається через ослаблення імунітету. Перевіряти, чи все в порядку з вашою імунною системою, слід у лікаря-імунолога. Лікарі проекту «Я соромлюсь свого тіла» розказали, що таке імунограма та як з її допомогою перевірити імунітет? Читайте в матеріалі.
Більше на тему: Календар щеплень 2019 в Україні
Що таке імунітет?
Імунітет – це здатність організму позбавлятися генетично чужорідних об’єктів: вірусів, бактерій, чужорідних тіл і патологічних клітин власного організму, які змінила хвороба.
Якщо ви часто та довго хворієте, то страждає ваш імунітет. У цьому випадку потрібно перевіряти і відстежувати його стан.
Як дізнатися стан імунітету?
Імунограма – дослідження основних показників імунітету людини. До основних параметрів імунної системи належать:
- кількість і робота лейкоцитів
- відсоткове співвідношення лейкоцитів
- клітинний імунітет
- гуморальний імунітет
- показники системи інтерферону і компліменту
Більше на тему: Що повинно бути в раціоні дитини
Імунограму потрібно робити при порушенні роботи органів імунної системи. Серед них:
- тимус
- селезінка
- кишечник
- апендикс
- кістковий мозок
- лімфатична система
Імунодефіцит – ураження органів імунної системи, що може викликати злоякісні захворювання.
Які аналізи імунограми важливо здати?
Більше на тему: Харчування для жінок: що повинно бути в раціоні кожної дівчини
Основні аналізи імунограми, які потрібно здавати під час захворювання:
- загальний аналіз крові
- аналіз крові на імуноглобуліни
- аналіз інтерферонового статусу
- визначення активності імунних клітин крові.
Допомогти імунітету стати сильнішим можна завдяки щепленням.
Пам’ятайте: імунітет людини здатний впоратися з будь-якими вірусами. Дуже важливо – не заважати йому. Будьте здорові!
Більше на тему: Що повинно бути в щоденному раціоні чоловіка: поради від Володимира Ярославського