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Як перевірити свій імунітет?

15.12.2020

Статистика свідчить: 80% захворювань розвивається через ослаблення імунітету. Перевіряти, чи все в порядку з вашою імунною системою, слід у лікаря-імунолога. Лікарі проекту «Я соромлюсь свого тіла» розказали, що таке імунограма та як з її допомогою перевірити імунітет? Читайте в матеріалі.

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Що таке імунітет?

Імунітет це здатність організму позбавлятися генетично чужорідних об’єктів: вірусів, бактерій, чужорідних тіл і патологічних клітин власного організму, які змінила хвороба.

Якщо ви часто та довго хворієте, то страждає ваш імунітет. У цьому випадку потрібно перевіряти і відстежувати його стан.

Як дізнатися стан імунітету?

Імунограма дослідження основних показників імунітету людини. До основних параметрів імунної системи належать:

  • кількість і робота лейкоцитів
  • відсоткове співвідношення лейкоцитів
  • клітинний імунітет
  • гуморальний імунітет
  • показники системи інтерферону і компліменту

Sick woman with headache sitting under the blanket in living room

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Імунограму потрібно робити при порушенні роботи органів імунної системи. Серед них:

  • тимус
  • селезінка
  • кишечник
  • апендикс
  • кістковий мозок
  • лімфатична система

Імунодефіцит ураження органів імунної системи, що може викликати злоякісні захворювання.

Які аналізи імунограми важливо здати?

Destruction of leukaemia cell

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Основні аналізи імунограми, які потрібно здавати під час захворювання:

  • загальний аналіз крові
  • аналіз крові на імуноглобуліни
  • аналіз інтерферонового статусу
  •  визначення активності імунних клітин крові.

Допомогти імунітету стати сильнішим можна завдяки щепленням.

Пам’ятайте: імунітет людини здатний впоратися з будь-якими вірусами. Дуже важливо – не заважати йому. Будьте здорові!

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