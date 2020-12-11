Как правильно надевать линзы?
Надевать и снимать контактные линзы очень просто. Пока вы не привыкли к этому процессу, осуществляйте все манипуляции над ровной и гладкой поверхностью: так, в случае потери линзы, ее можно будет легко и быстро найти. Как же правильно надевать линзы? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
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Как правильно и быстро надеть контактные линзы
Предварительно хорошо вымойте руки с мылом и насухо вытрите полотенцем, которое не оставляет ворсинок. Помните, что линза очень нежная. Аккуратно следуйте инструкции:
- Достаньте линзу.
- Положите на тыльную сторону руки.
- Возьмите линзу пальцем ведущей руки.
- Подведите линзу к открытому глазу и осторожно наденьте, стараясь не моргать.
- Поводите закрытым глазом в разные стороны, чтобы линза встала на свое место. Можно поморгать, чтобы убедиться, находится ли линза в центре.
- Повторите все шаги для второго глаза.
Если, надев линзу, вы чувствуете дискомфорт, снимите ее и повторите процесс снова. Не забывайте каждый раз после снятия линз очищать их специальным средством и класть в контейнер для хранения.
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