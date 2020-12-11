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Как правильно надевать линзы?

11.12.2020

Надевать и снимать контактные линзы очень просто. Пока вы не привыкли к этому процессу, осуществляйте все манипуляции над ровной и гладкой поверхностью: так, в случае потери линзы, ее можно будет легко и быстро найти. Как же правильно надевать линзы? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

как надевать линзы

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Как правильно и быстро надеть контактные линзы

Предварительно хорошо вымойте руки с мылом и насухо вытрите полотенцем, которое не оставляет ворсинок. Помните, что линза очень нежная. Аккуратно следуйте инструкции:

  • Достаньте линзу.
  • Положите на тыльную сторону руки.
  • Возьмите линзу пальцем ведущей руки.
  • Подведите линзу к открытому глазу и осторожно наденьте, стараясь не моргать.
  • Поводите закрытым глазом в разные стороны, чтобы линза встала на свое место. Можно поморгать, чтобы убедиться, находится ли линза в центре.
  • Повторите все шаги для второго глаза.

Если, надев линзу, вы чувствуете дискомфорт, снимите ее и повторите процесс снова. Не забывайте каждый раз после снятия линз очищать их специальным средством и класть в контейнер для хранения.

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