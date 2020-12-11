Як правильно надягати лінзи?
Надягати і знімати контактні лінзи дуже просто. Доки ви не звикли до цього процесу, краще виконувати всі маніпуляції над рівною та гладенькою поверхнею: так, у разі якщо ви загубите лінзу, її легко можна буде знайти. Тож як правильно надягати лінзи? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
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Як правильно та швидко надягти контактні лінзи
Попередньо добре вимийте руки з милом і насухо витріть рушником, що не залишає ворсинок. Пам’ятайте, що лінза дуже ніжна. Обережно дотримуйтесь такої інструкції:
- Дістаньте лінзу.
- Покладіть на тильну сторону руки.
- Візьміть лінзу пальцем руки, якою ви пишите.
- Підведіть її до відкритого ока і обережно надягніть, стараючись не кліпати.
- Поводіть закритим оком в різні сторони, щоб лінза стала на своє місце. Можна покліпати, аби переконатися, чи лінза в центрі.
- Повторіть усі кроки для іншого ока.
Якщо, надівши лінзу, ви відчуваєте дискомфорт, зніміть її та повторіть процедуру знову. Не забувайте щоразу після зняття лінз очищати їх спеціальним засобом і класти в контейнер для зберігання.
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