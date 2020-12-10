Что влияет на секс негативно?
Мы уже рассказывали, как часто нужно заниматься любовью, чтобы быть здоровым и счастливым. Однако есть ряд факторов, которые могут не лучшим образом влиять на половую жизнь. Именно о том, что cказывается на сексе негативно, мы и поговорим в нашем материале.
Стресс
Стресс современный человек может испытывать везде: на работе, дома, в университете и даже в транспорте. А вот последствия стрессовой ситуации порой очень негативно влияют не только на здоровье, но и на секс.
Воздержание
Конечно же, нет установленных норм по количеству занятия сексом. Заниматься любовью необходимо по надобности и совместному желанию. Однако слишком долгое воздержание может привести к очень плачевным последствиям. Самые распространенные из них:
- неврозы
- проблемы с сердечно-сосудистой системой
- перепады давления
- учащение пульса
- головокружение; шум в ушах
- повышенная утомляемость.
Кроме того, существенно возрастает риск развития болезней половых органов.
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Комплексы
К сожалению, комплексы преследуют многих из нас долгие годы. Избавиться от них достаточно сложно. Они мешают в учебе, работе и, конечно же, в сексе. Но! Если вы находитесь в постели с любимым человеком, которому доверяете, то чего стесняться?
Алкоголь и курение
Если вы мужчина и злоупотребляете алкоголем, готовьтесь к следующим проблемам в сексе:
- снижение полового влечения
- нарушение функционирование органов репродуктивной системы
- проблемы с потенцией
- преждевременное семяизвержение.
А сигарета – враг эрекции!
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Любите друг друга и будьте здоровы!