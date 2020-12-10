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Что влияет на секс негативно?

10.12.2020

Мы уже рассказывали, как часто нужно заниматься любовью, чтобы быть здоровым и счастливым. Однако есть ряд факторов, которые могут не лучшим образом влиять на половую жизнь. Именно о том, что cказывается на сексе негативно, мы и поговорим в нашем материале.

Couple having problems in bedroom

Стресс

Стресс современный человек может испытывать везде: на работе, дома, в университете и даже в транспорте. А вот последствия стрессовой ситуации порой очень негативно влияют не только на здоровье, но и на секс.

Воздержание

Конечно же, нет установленных норм по количеству занятия сексом. Заниматься любовью необходимо по надобности и совместному желанию. Однако слишком долгое воздержание может привести к очень плачевным последствиям. Самые распространенные из них:

  • неврозы
  • проблемы с сердечно-сосудистой системой
  • перепады давления
  • учащение пульса
  • головокружение; шум в ушах
  • повышенная утомляемость.

Кроме того, существенно возрастает риск развития болезней половых органов.

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Комплексы

К сожалению, комплексы преследуют многих из нас долгие годы. Избавиться от них достаточно сложно. Они мешают в учебе, работе и, конечно же, в сексе. Но! Если вы находитесь в постели с любимым человеком, которому доверяете, то чего стесняться?

Алкоголь и курение

Если вы мужчина и злоупотребляете алкоголем, готовьтесь к следующим проблемам в сексе:

  • снижение полового влечения
  • нарушение функционирование органов репродуктивной системы
  • проблемы с потенцией
  • преждевременное семяизвержение.

А сигарета – враг эрекции!

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Любите друг друга и будьте здоровы!

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