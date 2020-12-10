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Що впливає на секс негативно?

10.12.2020

Ми вже розповідали, як часто потрібно кохатися, щоб бути здоровим та щасливим. Проте є ряд чинників, які можуть не надто добре впливати на наше статеве життя. Саме про те, що позначається на сексі негативно, ми й поговоримо у нашому матеріалі.

Couple having problems in bedroom

Стрес

Сучасна людина може відчувати стрес скрізь: на роботі, вдома, в університеті та навіть у транспорті. А ось наслідки стресової ситуації можуть дуже негативно впливати не лише на здоров’я, але і на секс.

Утримання

Звичайно ж, немає встановлених норм щодо кількості занять сексом. Кохатися необхідно за потребою і спільним бажанням. Однак занадто довге уримання може призвести до сумних наслідків. Найпоширеніші з них:

  • неврози
  • проблеми з серцево-судинною системою
  • перепади тиску
  • тахікардія
  • запаморочення
  • шум у вухах
  • підвищена стомлюваність.

Крім того, збільшується ризик розвитку хвороб статевих органів.

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Комплекси

На жаль, комплекси переслідують багатьох із нас довгі роки. Позбутися їх досить складно. Вони заважають у навчанні, роботі і, звичайно ж, у сексі. Але! Якщо ви у ліжку з коханою людиною, якій довіряєте, то чого соромитися?

Алкоголь та куріння

Якщо ви чоловік і зловживаєте алкоголем, то готуйтеся до таких проблем у сексі:

  • зниження статевого потягу
  • порушення функціонування органів репродуктивної системи
  • проблеми з потенцією
  • передчасна еякуляція.

А цигарка – ворог ерекції!

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Кохайте одне одного та будьте здорові!

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