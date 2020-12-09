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Стоит ли делать перманентный макияж бровей, глаз, губ

09.12.2020

В одном из выпусков «Я соромлюсь свого тіла» врачи проекта рассказали, чем может обернуться посещение салона красоты. Маникюр, окрашивание волос, коррекция бровей и наращивание ресниц у невнимательных мастеров ставят под угрозу ваше здоровье. А к каким последствиям приводит перманентный макияж? Стоит ли делать татуаж бровей, губ, век? Какие есть противопоказания перманентного макияжа?

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стоит ли делать татуаж

Татуаж бровей таит в себе много опасностей. Прежде чем решаться на перманентный макияж бровей, глаз, губ, стоит ознакомиться с его особенностями и противопоказаниями.

Причины не делать татуаж:

  • невозможно смыть
  • удаляется только лазером
  • прибавляет возраст
  • есть огромный риск ошибки мастера.

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перманентный макияж противопоказания

Противопоказания, при которых нельзя делать татуаж:

  • низкая свертываемость крови
  • диабет
  • высокое артериальное давление
  • онкологические заболевания
  • различные соматические болезни
  • эпилепсия
  • неизвестные образования на коже
  • психические расстройства
  • любые болезни в стадии обострения
  • беременность и период грудного вскармливания
  • склонность к аллергии
  • герпес в активной стадии (в случае процедуры на губах)
  • родинки и бородавки в местах предполагаемого нанесения пигмента
  • прохождение курса химиотерапии.

Предварительно проконсультируйтесь с врачом и подумайте, готовы ли рисковать своим здоровьем и красотой ради перманентного макияжа.

Берегите себя и близких!

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