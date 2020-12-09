Стоит ли делать перманентный макияж бровей, глаз, губ
В одном из выпусков «Я соромлюсь свого тіла» врачи проекта рассказали, чем может обернуться посещение салона красоты. Маникюр, окрашивание волос, коррекция бровей и наращивание ресниц у невнимательных мастеров ставят под угрозу ваше здоровье. А к каким последствиям приводит перманентный макияж? Стоит ли делать татуаж бровей, губ, век? Какие есть противопоказания перманентного макияжа?
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Татуаж бровей таит в себе много опасностей. Прежде чем решаться на перманентный макияж бровей, глаз, губ, стоит ознакомиться с его особенностями и противопоказаниями.
Причины не делать татуаж:
- невозможно смыть
- удаляется только лазером
- прибавляет возраст
- есть огромный риск ошибки мастера.
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Противопоказания, при которых нельзя делать татуаж:
- низкая свертываемость крови
- диабет
- высокое артериальное давление
- онкологические заболевания
- различные соматические болезни
- эпилепсия
- неизвестные образования на коже
- психические расстройства
- любые болезни в стадии обострения
- беременность и период грудного вскармливания
- склонность к аллергии
- герпес в активной стадии (в случае процедуры на губах)
- родинки и бородавки в местах предполагаемого нанесения пигмента
- прохождение курса химиотерапии.
Предварительно проконсультируйтесь с врачом и подумайте, готовы ли рисковать своим здоровьем и красотой ради перманентного макияжа.
Берегите себя и близких!