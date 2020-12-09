Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZWtzdHJhc2VucyIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

Чи варто робити перманентний макіяж брів, губ, повік?

09.12.2020

В одному з випусків «Я соромлюсь свого тіла» лікарі проєкту розповіли, чим може обернутися відвідування салону краси. Манікюр, фарбування волосся, корекція брів та нарощування вій у неуважних майстрів ставлять під загрозу ваше здоров’я. А до яких наслідків призводить перманентний макіяж? Чи варто робити татуаж брів, губ, повік? Які є протипоказання перманентного макіяжу?

Більше на тему: Причини появи підшкірного кліща і методи боротьби з ним

стоит ли делать татуаж

Татуаж ховає в собі багато небезпек. Перш ніж зважитися на перманентний макіяж брів, очей, губ, варто ознайомитися з його особливостями і протипоказаннями.

Причини не робити татуаж:

  • неможливо змити
  • видаляється тільки лазером
  • додає віку
  • є величезний ризик помилки майстра.

Більше на тему: Що не можна використовувати для лікування прищів

перманентный макияж противопоказания

Протипоказання, за яких татуаж робити не можна:

  • погане згортання крові
  • діабет
  • високий артеріальний тиск
  • онкологічні захворювання
  • різні соматичні хвороби
  • епілепсія
  • психічні розлади
  • будь-які хвороби в стадії загострення
  • вагітність та період грудного вигодовування
  • схильність до алергій
  • герпес в активній стадії (у випадку процедури на губах)
  • родимки та бородавки у місцях передбачуваного нанесення пігменту
  • проходження курсу хіміотерапії.

Попередньо проконсультуйтеся з лікарем і подумайте, чи готові ризикувати своїм здоров’ям і красою заради перманентного макіяжу.

Бережіть себе та близьких!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати