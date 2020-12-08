Повышенная потливость: причины и лечение
Повышенная потливость может превратить жизнь человека в настоящее испытание. Люди, которые страдают от гипергидроза, а именно так называется это заболевание, иногда не могут даже просто поздороваться с человеком за руку. Им нужно обязательно вытирать ладони. Что такое гипергидроз и почему возникает повышенное потоотделение? Об этом детально рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
Что такое гипергидроз?
Гипергидроз – это заболевание, характеризующееся повышенной потливостью, которая возникает вследствие избыточного выделения секрета потовыми железами. Патологическое состояние могут вызывать следующие заболевания:
- инфекционные
- генетические
- онкологические
- эндокринной системы
- нервной системы
- мочевыводящей системы
Также чрезмерно активное потоотделение бывает реакцией на стресс и попыткой организма нормализовать собственную температуру тела.
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Виды гипергидроза
Различают общий и локальный гипергидроз. Во втором случае повышенное потоотделение наблюдается на каком-то одном участке. Чаще всего это:
- ладони
- стопы
- паховые складки
- подмышечные впадины
- область заднего прохода
- область над верхней губой
- кончик носа
- подбородок
Симптомы гипергидроза
Главный симптом гипергидроза – повышенная потливость. Кожа в пораженных областях постепенно подвергается изменениям из-за регулярной влажности. В некоторых случаях пот имеет цвет или неприятный запах.
Что делать, если у вас повышенная потливость?
Как правило, часто достаточно обрабатывать проблемные зоны специальными растворами, присыпками и пудрами. При общем гипергидрозе необходима консультация врача-невропатолога.
Чтобы предотвратить повышенное потоотделение, рекомендуется отказаться от ношения резиновой обуви, чулков из капрона и носков из синтетических видов тканей. Обязательное условие – тщательная ежедневная гигиена ног.
Будьте здоровы!
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