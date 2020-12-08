Підвищена пітливість може перетворити життя людини на справжнє випробування. Люди, які страждають від гіпергідрозу, а саме так називається це захворювання, іноді не можуть навіть просто привітатися з людиною за руку. Їм потрібно обов’язково витирати долоні. Що таке гіпергідроз і чому виникає підвищене потовиділення? Про це детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Що таке гіпергідроз?

Гіпергідроз – це захворювання, що характеризується підвищеною пітливістю, яка виникає внаслідок надлишкового виділення секрету потовими залозами. Патологічний стан можуть викликати такі захворювання:

інфекційні

генетичні

онкологічні

ендокринної системи

нервової системи

сечовивідної системи

Також надмірне потовиділення буває реакцією на стрес і спробою організму нормалізувати власну температуру тіла.

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Види гіпергідрозу

Розрізняють загальний і локальний гіпергідроз. У другому випадку підвищене потовиділення спостерігається на якійсь одній ділянці. Найчастіше це:

долоні

стопи

пахові складки

пахвові западини

ділянка заднього проходу

ділянка над верхньою губою

кінчик носа

підборіддя

Симптоми гіпергідрозу

Головний симптом гіпергідрозу – підвищена пітливість. Шкіра в уражених зонах поступово зазнає змін через регулярну вологість. У деяких випадках піт має колір або неприємний запах.

Що робити, якщо у вас підвищена пітливість?

Зазвичай достатньо часто обробляти проблемні зони спеціальними розчинами, присипками і пудрами. При загальному гіпергідрозі необхідна консультація лікаря-невропатолога.

Щоб запобігти підвищеному потовиділенню, рекомендовано відмовитися від носіння гумового взуття, панчіх з капрону і шкарпеток із синтетичних видів тканин. Обов’язкова умова – ретельна щоденна гігієна ніг.

Будьте здорові!

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