Астигматизм − одна из наиболее распространенных причин плохого зрения. Этот недуг может вызывать головные боли и резь в глазах, а если его не лечить − провоцирует косоглазие и резкое падение зрения. Как диагностировать астигматизм самостоятельно? В этом поможет тест на наличие астигматизма от врачей проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Что такое астигматизм?

Астигматизм − это неправильная форма роговицы или хрусталика глаза, в результате чего лучи света не фокусируются в одной точке, а человек видит предметы нечеткими и размытыми. Различают врожденный и приобретенный астигматизм.

Как проверить себя на астигматизм?

Диагностировать астигматизм поможет изображение звезды Сименса.

Откройте изображение, расположенное ниже, в полном размере. Сядьте у экрана на расстоянии 35−50 см. Закройте один глаз. Держите голову ровно. Внимательно присмотритесь к изображению.

Здоровый глаз увидит четкие линии, которые пересекаются в центре.

Если же лучи звезды сливаются с фоном или пересекаются между собой − это свидетельствует о наличии астигматизма.

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Как лечить астигматизм?

Одним из самых эффективных методов исправления недостатков зрения является лазерная коррекция. Во время операции изменяется форма роговицы, за счет чего изображение начинает фокусироваться на сетчатке.

Смотрите видео:

Video: Астигматизм: что это и как диагностировать самостоятельно Что такое астигматизм? Как диагностировать самостоятельно это заболевание? Тест на наличие астигматизма в материале

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