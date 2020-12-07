Астигматизм − одна з найпоширеніших причин поганого зору. Захворювання може викликати головні болі та різь в очах, а якщо його не лікувати − провокує косоокість і різке зниження зору. Як діагностувати астигматизм самостійно? У цьому допоможе тест на наявність астигматизму від лікарів проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Більше на тему: Чому погіршується зір і як цього уникнути

Що таке астигматизм?

Астигматизм − це неправильна форма рогівки або кришталика ока, внаслідок чого промені світла не фокусуються в одній точці, а людина бачить предмети нечіткими і розмитими. Розрізняють вроджений і набутий астигматизм.

Як перевірити себе на астигматизм?

Діагностувати астигматизм допоможе зображення зірки Сіменса.

Відкрийте зображення, розташоване нижче, в повному розмірі. Сядьте біля екрана на відстані 35−50 см. Закрийте одне око. Тримайте голову рівно. Уважно придивіться до зображення.

Здорове око побачить чіткі лінії, які перетинаються в центрі.

Якщо ж промені зірки зливаються з фоном або перетинаються між собою − це свідчить про наявність астигматизму.

Більше на тему: Гігієна очей: важливі поради

Як лікувати астигматизм?

Одним із найефективніших методів виправлення недоліків зору є лазерна корекція. Під час операції змінюється форма рогівки, за рахунок чого зображення починає фокусуватися на сітківці.

Дивіться відео:

Video: Астигматизм: що це і як діагностувати самостійно Що таке астигматизм? Як діагностувати самостійно це захворювання? Тест на наявність астигматизму в матеріалі

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ