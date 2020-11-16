Запущен цикл онлайн-видео с практическими советами для самореализации людей с инвалидностью

Как часто вы видите людей с инвалидностью на украинских улицах? Их почти нет. А сколько людей в европейских странах? Существенно больше. И не потому, что у нас лучше медицина. Просто все они до сих пор сидят дома и не выходят.

Почему? Потому что их не научили. Не помогли обустроить жилье. Не подобрали кресло колесное. Не показали, как решать вопросы интимного характера. Не воодушевили жить! Отсутствие надлежащей системы реабилитации в Украине порождает ряд проблем, которые мешают полноценному участию людей с инвалидностью в культурной жизни.

Куратор направления инклюзии StarLightMedia Ульяна Пчолкина и Общественная организация «Группа активной реабилитации», которая много лет учит людей после тяжелых травм спинного мозга жить независимо от обстоятельств, при поддержке Украинского культурного фонда решили изменить эту ситуацию и создали цикл видео, в которых показали практические советы для людей с инвалидностью по самореализации в повседневной и культурной жизни.

Это важно потому, что большинство людей, получив травму, сталкиваются с неизвестностью: как обустроить жилье, правильно выбрать коляску и решить другие базовые потребности, в частности, преодолевать архитектурные препятствия или посетить концерт любимого исполнителя.

Авторы проекта ― семейная пара Виталий и Ульяна Пчелкины, которые передвигаются с помощью коляски, имеют существенный опыт активной жизни после травмы, ― делятся самыми сокровенными секретами, собственными советами и демонстрируют, каким образом можно преодолеть имеющиеся препятствия, чтобы жить сегодня и не ждать призрачных идеальных времен.

Виталий Пчелкин — руководитель ОО «Группа активной реабилитации», социальный предприниматель, блогер, автор проектов «ИнваФишки» и «Паралічненько».

Ульяна Пчелкина — куратор направления инклюзии в StarLightMedia, телеведущая и блогер, чемпионка мира по паракарате, лидер «Группы активной реабилитации» и борец за права женщин с инвалидностью.

Денис Майстренко — инструктор по технике езды на коляске, технический директор социальной предприятия «ИнваФишки».

Проект предусматривает наглядную демонстрацию техники помощи и сопровождения для улучшения уровня обслуживания клиентов с инвалидностью в учреждениях культуры, что положительно повлияет на осведомленность персонала и будет способствовать трудоустройству людей с инвалидностью. Проект «ИнваФишки — От дома к культуре» реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

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