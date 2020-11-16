Запущено цикл онлайн-відео з практичними порадами для  самореалізації людей з інвалідністю

Як часто ви бачите людей з інвалідністю на українських вулицях ? Їх майже немає. А скільки людей у європейських країнах? Значно більше. І не тому, що в нас краща медицина. Просто всі вони досі сидять вдома і не виходять.

Чому? Бо їх не навчили. Не допомогли облаштувати житло. Не підібрали крісло колісне. Не показали, як вирішувати питання інтимного характеру. Не надихнули жити! Відсутність належної системи реабілітації в Україні породжує низку проблем, які заважають повноцінній участі людей з інвалідністю в культурному житті.

Кураторка напряму інклюзії StarLightMedia Уляна Пчолкіна та Громадська організація «Група активної реабілітації», яка багато років навчає людей після важких травм спинного мозку жити незалежно від обставин, за підтримки Українського культурного фонду вирішили змінити цю ситуацію і створили цикл відео, у яких показали практичні поради для людей з інвалідністю щодо самореалізації в повсякденному та культурному житті.

Це важливо тому, що більшість людей, отримавши травму, стикаються з невідомістю: як облаштувати житло, правильно обрати візок і задовольняти інші базові потреби, зокрема, долати архітектурні перешкоди або відвідувати концерт улюбленого виконавця.

Автори проєкту ― сімейна пара Віталій та Уляна Пчолкіни, які пересуваються за допомогою колісних крісел, мають істотний досвід активного життя після травми, ― діляться найпотаємнішими секретами, власними порадами і демонструють, як можна подолати наявні перешкоди, щоб жити сьогодні та не чекати примарних ідеальних часів.

Віталій Пчолкін — керівник ГО «Група активної реабілітації», соціальний підприємець, блогер, автор проєктів «ІнваФішки» та «Паралічненько».

Уляна Пчолкіна — кураторка напряму інклюзії в StarLightMedia, телеведуча та блогерка, чемпіонка світу з паракарате, лідерка «Групи активної реабілітації» та борчиня за права жінок з інвалідністю.

Денис Майстренко — інструктор з техніки їзди на колісному кріслі, технічний директор соціального підприємства «ІнваФішки».

Проєкт передбачає наочну демонстрацію техніки допомоги та супроводу для покращення рівня обслуговування клієнтів з інвалідністю в закладах культури, що позитивно впливатиме на обізнаність персоналу та сприятиме працевлаштуванню людей з інвалідністю. Проєкт «ІнваФішки – Від дому до культури!» реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

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