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«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 7: Удастся ли врачам спасти глаз 8-летней Алесе Полтавченко?

06.11.2020

8 ноября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 7 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, удастся ли врачам спасти глаз 8-летней Алесе Полтавченко ― девочке, которая страдает от отека роговицы и глаукомы, а также выяснят, как завершилось лечение нескольких пациентов. Подробнее читайте в нашем материале. 

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В 7 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:

  • К каким последствиям с зубами привело неправильное лечение заячьей губы и волчьей пасти у Андрея Агафонова?
  • Прислушался ли Дмитрий Пономаренко к советам врачей и смог ли побороть конглобатное акне?
  • Смогут ли специалисты сохранить глаз 8-летней Алесе Полтавченко, которая страдает от отека роговицы и глаукомы?
  • Удастся ли врачам решить проблемы с диастазом, который возник у матери пятерых детей Анны Березы?
  • Как проходит лечение Елены Симак, которая страдает от неизлечимого заболевания — синдрома Розенталя?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 7: Удастся ли врачам спасти глаз 8-летней Алесе Полтавченко?

Я соромлюсь свого тіла 7 выпуск 7 сезон: удастся ли врачам спасти глаз 8-летней Алесе Полтавченко ― девочке, которая страдает от отека роговицы и глаукомы, а также, как завершилось лечение нескольких пациентов

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