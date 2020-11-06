«Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 7: Удастся ли врачам спасти глаз 8-летней Алесе Полтавченко?
06.11.2020
8 ноября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 7 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, удастся ли врачам спасти глаз 8-летней Алесе Полтавченко ― девочке, которая страдает от отека роговицы и глаукомы, а также выяснят, как завершилось лечение нескольких пациентов. Подробнее читайте в нашем материале.
В 7 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:
- К каким последствиям с зубами привело неправильное лечение заячьей губы и волчьей пасти у Андрея Агафонова?
- Прислушался ли Дмитрий Пономаренко к советам врачей и смог ли побороть конглобатное акне?
- Смогут ли специалисты сохранить глаз 8-летней Алесе Полтавченко, которая страдает от отека роговицы и глаукомы?
- Удастся ли врачам решить проблемы с диастазом, который возник у матери пятерых детей Анны Березы?
- Как проходит лечение Елены Симак, которая страдает от неизлечимого заболевания — синдрома Розенталя?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 7: Удастся ли врачам спасти глаз 8-летней Алесе Полтавченко?
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