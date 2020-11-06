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«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 7: Чи вдасться лікарям урятувати око 8-річній Олесі Полтавченко?

06.11.2020

8 листопада о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 7 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, чи вдасться лікарям урятувати око 8-річній Олесі Полтавченко — дівчинці, яка страждає на набряк рогівки і глаукому, а також з’ясують, як закінчилося лікування кількох пацієнтів. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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У 7 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

  • До яких наслідків із зубами призвело неправильне лікування заячої губи і вовчої пащі в Андрія Агафонова?
  • Чи прислухався Дмитро Пономаренко до порад лікарів і чи зміг побороти конглобатні акне?
  • Чи зможуть спеціалісти зберегти око 8-річній Олесі Полтавченко, яка страждає на набряк рогівки і глаукому?
  • Чи вдасться лікарям вирішити проблему з діастазом, який виник у матері п’яти дітей Анни Берези?
  • Як проходить лікування Олени Сімак, котра страждає на невиліковне захворювання — синдром Розенталя?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 7: Чи вдасться лікарям урятувати око 8-річній Олесі Полтавченко?

Я соромлюсь свого тіла 7 випуск 7 сезон: чи вдасться лікарям врятувати око 8-річній Олесі Полтавченко - дівчинці, яка страждає від набряку рогівки і глаукоми, а також, як завершилося лікування декількох пацієнтів

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