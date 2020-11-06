«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 7: Чи вдасться лікарям урятувати око 8-річній Олесі Полтавченко?
06.11.2020
8 листопада о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 7 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, чи вдасться лікарям урятувати око 8-річній Олесі Полтавченко — дівчинці, яка страждає на набряк рогівки і глаукому, а також з’ясують, як закінчилося лікування кількох пацієнтів. Детальніше читайте в нашому матеріалі.
У 7 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:
- До яких наслідків із зубами призвело неправильне лікування заячої губи і вовчої пащі в Андрія Агафонова?
- Чи прислухався Дмитро Пономаренко до порад лікарів і чи зміг побороти конглобатні акне?
- Чи зможуть спеціалісти зберегти око 8-річній Олесі Полтавченко, яка страждає на набряк рогівки і глаукому?
- Чи вдасться лікарям вирішити проблему з діастазом, який виник у матері п’яти дітей Анни Берези?
- Як проходить лікування Олени Сімак, котра страждає на невиліковне захворювання — синдром Розенталя?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 7: Чи вдасться лікарям урятувати око 8-річній Олесі Полтавченко?
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