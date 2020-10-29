1 ноября в 21:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 6 выпуск седьмого сезона медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла». В этом эпизоде зрители узнают, удастся ли врачам помочь Виктору Безушенко ― парню, у которого из глаз течет гной, а также выяснят, что стало причиной искривления стоп у Артема Столпника. Подробнее читайте в нашем материале.

В 6 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла»-7 вы узнаете:

Удастся ли врачам помочь Виктору Безушенко, у которого из глаз течет гной?

Как продолжается лечение Елены Буханцовой, у которой сгнило пол-лица?

Что стало причиной искривления стоп у Артема Столпника?

Удастся ли врачам выяснить причину хронического храпа 8-летней Полины Хлудевой?

Как сейчас выглядит Михаил Джуромский — мальчик, у которого была заячья губа?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 выпуск 6: Врачи проекта столкнутся с редким генетическим заболеванием — искривлением стоп Я соромлюсь свого тіла 6 выпуск 7 сезон: удастся ли врачам помочь Виктору Безушенко ― парню, у которого из глаз течет гной, а также выяснят, что стало причиной искривления стоп у Артема Столпника.

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