«Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 6: Лікарі проєкту зіткнуться з рідкісним генетичним захворюванням — викривленням стоп
29.10.2020
1 листопада о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 6 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, чи вдасться лікарям допомогти Віктору Безушенку ― хлопцеві, у якого з очей тече гній, а також з’ясовуватимуть, що стало причиною викривлення стоп в Артема Столпника. Детальніше читайте в нашому матеріалі.
У 6 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:
- Чи вдасться лікарям допомогти Віктору Безушенку, у якого з очей тече гній?
- Як триває лікування Олени Буханцової, у якої згнило пів обличчя?
- Що стало причиною викривлення стоп в Артема Столпника?
- Чи вдасться лікарям виявити причину хронічного хропіння 8-річної Поліни Хлудьової?
- Як зараз виглядає Михайло Джуромський ― хлопчик, який мав заячу губу?
Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 6: Лікарі проєкту зіткнуться з рідкісним генетичним захворюванням — викривленням стоп
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