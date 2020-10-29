1 листопада о 21:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 6 випуск сьомого сезону медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла». У цьому епізоді глядачі дізнаються, чи вдасться лікарям допомогти Віктору Безушенку ― хлопцеві, у якого з очей тече гній, а також з’ясовуватимуть, що стало причиною викривлення стоп в Артема Столпника. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

У 6 випуску проєкту «Я соромлюсь свого тіла»-7 ви дізнаєтеся:

Чи вдасться лікарям допомогти Віктору Безушенку, у якого з очей тече гній?

Як триває лікування Олени Буханцової, у якої згнило пів обличчя?

Що стало причиною викривлення стоп в Артема Столпника?

Чи вдасться лікарям виявити причину хронічного хропіння 8-річної Поліни Хлудьової?

Як зараз виглядає Михайло Джуромський ― хлопчик, який мав заячу губу?

Video: «Я соромлюсь свого тіла»-7 випуск 6: Лікарі проєкту зіткнуться з рідкісним генетичним захворюванням — викривленням стоп Я соромлюсь свого тіла 6 випуск 7 сезон: чи вдасться лікарям допомогти Віктору Безушенку ― хлопцеві, у якого з очей тече гній, а також з'ясовуватимуть, що стало причиною викривлення стоп в Артема Столпника

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