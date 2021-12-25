«Україна має талант»-2021: виступ Артема Галіса у фіналі

25 грудня о 19:00 відбувся показ фінального ― 10 випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Цієї суботи глядачів телеканалу СТБ дивували акробати, співаки і танцюристи. Як виступив Артем Галіс у фіналі «Україна має талант»-2021 ― дивіться просто зараз!

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021

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Одесит Артем Галіс у фіналі знову показав справжнісінький майстер-клас із вокалу. 14-річний Артем своїм яскравим голосом і скромністю підкорив серця глядачів та журі, виконавши пісню Adele ― «Easy on me».

Проникливому та чуттєвому Артему зал аплодував стоячи, а мама Юлія підтримувала сина у залі. Артем поділився, що обрав саме цю пісню, тому що вона про почуття, які глядачі зможуть відчути та прожити разом із ним.

Сергій Притула пригадав, як Артем побажав перемоги своєму конкурентові Арему Феську: «Ви не маєте фальші ні у сенсі вашого вокалу, ні у сенсі ваших людських чеснот. Я зичу вам великих успіхів!»

Ксенія Мішина навіть закривала очі під час виступу Арема, насолоджуючись його співом: «Ваш проникливий дивовижний голос можна слухати безкінечно. Мені здається, що ваші конкуренти нервують. І взагалі стояти на цій сцені у вашому віці — це великий здобуток. І я бажаю вам ще більше таких сцен та людської любові, визнання вашого таланту».

Женя Кот також висловив свої емоції: «Тобі така велика сцена настільки личить! Ти такий сценічний, ти так гарно виглядаєш там. Я реально, як на хвилях, на твоєму вокалі гойдався весь номер».

Цікаво, що після виступу на кастингу «Україна має талант»-202 мер Одеси нагородив Артема званням «Одесит року» в категорії «Майбутнє міста».

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