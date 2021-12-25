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«Україна має талант»-2021: выступление Артема Галиса в финале

25.12.2021

25 декабря в 19:00 состоялся показ финального ― 10 выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ удивляли акробаты, певцы и танцоры. Как выступил Артем Галис в финале «Україна має талант»-2021 ― смотрите прямо сейчас!

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021

артем галис

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Одессит Артем Галис в финале снова показал самый настоящий мастер-класс по вокалу. 14-летний Артем своим ярким голосом и скромностью покорил сердца зрителей и жюри, исполнив песню Adele ― «Easy on me».

артем галис

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