«Україна має талант»-2021: выступление Артема Галиса в финале
25.12.2021
25 декабря в 19:00 состоялся показ финального ― 10 выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». В эту субботу зрителей телеканала СТБ удивляли акробаты, певцы и танцоры. Как выступил Артем Галис в финале «Україна має талант»-2021 ― смотрите прямо сейчас!
Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021
Больше по теме: Кто прошел в финал «Україна має талант»-2021: имена финалистов
Одессит Артем Галис в финале снова показал самый настоящий мастер-класс по вокалу. 14-летний Артем своим ярким голосом и скромностью покорил сердца зрителей и жюри, исполнив песню Adele ― «Easy on me».
Больше по теме: Алексей Семенников ― шоу мыльных пузырей на «Україна має талант»-2021
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=