Максим Кравець — стендап на «Україна має талант»-2021
04.12.2021
4 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 16 учасників зі всього світу! Дивіться номер Максима Кравця просто зараз!
Стендап-комік та актор «Вар’яти-шоу» Максим Кравець своїм виступом зумів розсмішити зіркових суддів і глядачів шоу. «Це саме той випадок, коли я не буду переживати за своє рішення і мене ніхто не зможе звинуватити в упередженому ставленні, адже глядачам і суддям сподобався твій виступ! І мені він дуже сильно сподобався!» ― сказав Сергій Притула.
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