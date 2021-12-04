4 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 16 участников со всего мира! Смотрите номер Максима Кравца прямо сейчас!

Стендап-комик и актер «Вар’яти-шоу» Максим Кравец воим выступлением сумел рассмешить звездных судей и зрителей шоу. «Это именно тот случай, когда я не буду переживать за свое решение и меня никто не сможет обвинить в пристрастном отношении, ведь зрителям и судьям понравилось твое выступление! И мне оно очень сильно понравилось!» ― сказал Сергей Притула.

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