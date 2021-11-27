27 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Олени Поліщук просто зараз!

Олена Поліщук із Вінниці демонструвала вокальний талант. Дівчина виконала власну пісню українською мовою, однак суддям не сподобався її виступ, тому вони натиснули одразу три червоних кнопки. «Це той випадок, коли ми думали, що це дно, але знизу постукали. Одягнути вишиванку, віночок, співати про сало в тридцятиріччя незалежності, підкреслюючи цим не просто шароварщину, а шароварну шароварщину. Те, що ви робите, це настільки жахливо! Це справжня шкода українській культурі та українській пісні», ― сказав Сергій Притула.

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