27 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Елены Полищук прямо сейчас!

Елена Полищук из Винницы демонстрировала вокальный талант. Девушка исполнила собственную песню на украинском языке, однако судьям не понравилось ее выступление, поэтому они нажали сразу три красных кнопки. «Это тот случай, когда мы думали, что это дно, но снизу постучали. Надеть вышиванку, венок, петь о сале в тридцатилетие независимости, подчеркивая этим не просто шароварщину, а шароварную шароварщину. То, что вы делаете, это столь ужасно! Это настоящий вред украинской культуре и украинской песне», ― сказал Сергей Притула.

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