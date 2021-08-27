Сергій Притула — телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер першого українськомовного гумор-шоу «Вар’яти». Входить до трійки найпопулярніших ведучих на ТБ. А відтепер ― ще й суддя легендарного шоу «Україна має талант». На своїй сторінці у Facebook Сергій Дмитрович поділився власними секретами виховання дітей. Подробиці ― далі в матеріалі.

«За останній місяць я багато часу провів із дітками різного віку на двох знімальних майданчиках: “Діти проти зірок” (Новий канал) і “Україна має талант” (СТБ).

І маю кілька спостережень, рефлексіями на які хочу з вами поділитися. Чи потрібно хвалити дітей? Безумовно! З-посеред усіх мотиваторів у ранньому віці батьківська похвала, як на мене, має найкращий ККД. Діти квітнуть на очах, коли чують ваше “молодець”, “розумничка”, “пишаюсь тобою” тощо. Дитина, яку не хвалять, не факт, що буде розвивати свої вміння у тій чи іншій царині і може зупинитись на якійсь позначці, вище якої підійматись не буде. А сенс? Все одно ніхто цього не відмітить. А межі своїх можливостей у віці 8-10-12 років дитина не завжди усвідомлює. Тому хваліть дітей!».

Та водночас ведучий наголошує, що важливо й не перехвалити дитину і не переходити межі.

«Не переступайте тої тонкої лінії, після якої похвала дитини переходить у підкреслення її геніальності. Навіть якщо ваша дитина ― геній (як показує практика, у більшості випадків ― ні). Я не вважаю, що це дуже добре, коли дитина, говорячи про себе, каже: “Я ― самородок”. Агов! Батьки і бабусі! Ви ж закладаєте своїй дитині бомбу уповільненої дії під назвою “гарантований соціальний конфлікт”. Маючи якісь знання/вміння/здібності трохи вище середнього, ваша дитина, якій ви розказуєте про її геніальність, в якийсь момент починає вірити в це і жити у цій системі координат. Яка часто-густо не відповідає дійсності. І в що це виливається? Завищена самооцінка провокує зверхнє ставлення до ровесників, а це, в свою чергу, провокує ровесників на дистанціювання від дитини».

Окрім цього, ведучий подякував усім батькам діток з аутичним спектром і з синдромом Дауна, які приводять їх на кастинги телепрограм.

«Ви ― герої! Ваші діти стають окрасою програм! Незалежно від того, чи все їм вдалось (а подекуди я просто “прозрівав” від їхніх можливостей у тій чи іншій царині), чи не вдалось… Ви навіть не можете собі уявити, яку важливу мотиваційну історію ви створюєте для тисяч таких самих батьків, як ви! Щиро дякую вам!».

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