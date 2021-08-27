Сергей Притула ― телеведущий, актёр, стендап-комик, автор и сопродюсер первого украиноязычного юмор-шоу «Вар’яти». Входит в тройку самых популярных ведущих на ТВ. А теперь ― еще и судья легендарного шоу «Україна має талант». На своей странице в Facebook Сергей Дмитриевич поделился своими секретами воспитания детей. Подробности ― далее в материале.

«За последний месяц я много времени провел с детьми разного возраста на двух съёмочных площадках: “Діти проти зірок” (Новый канал) и “Україна має талант” (СТБ). И есть несколько наблюдений, рефлексиями на которые хочу с вами поделиться. Нужно ли хвалить детей? Безусловно! Изо всех мотиваторов в раннем возрасте родительская похвала, на мой взгляд, имеет лучший КПД. Дети цветут на глазах, когда слышат ваше “молодец”, “умничка”, “горжусь тобой” и другое. Ребенок, которого не хвалят, не факт, что будет развивать свои умения в той или иной области и может остановиться на какой-то отметке, выше которой подниматься не будет. А смысл? Все равно никто этого не отметит. А пределы своих возможностей в возрасте 8-10-12 лет ребенок не всегда осознает. Поэтому хвалите детей!».

Но вместе с тем ведущий подчеркивает, что важно не перехвалить ребенка и не переходить границу.

«Не переступайте той тонкой линии, за которой похвала ребенка переходит в подчеркивание его гениальности. Даже если ваш ребенок ― гений (как показывает практика, в большинстве случаев ― нет). Я не считаю, что это очень хорошо, когда ребенок, говоря о себе, скажет: “Я ― самородок”. Эй! Родители и бабушки! Вы же закладываете своему ребенку бомбу замедленного действия под названием “гарантированный социальный конфликт”. Имея какие-то знания / умения / способности чуть выше среднего, ваш ребенок, которому вы рассказываете о его гениальности, в какой-то момент начинает верить в это и жить в этой системе координат. Которая зачастую не соответствует действительности. И во что это выливается? Завышенная самооценка провоцирует пренебрежительное отношение к ровесникам, а это, в свою очередь, провоцирует сверстников на дистанцирование от ребенка».

Кроме этого, ведущий поблагодарил всех родителей детей с аутичным спектром и с синдромом Дауна, которые приводят их на кастинги телепрограмм.

«Вы ― герои! Ваши дети становятся украшением программ! Независимо от того, все ли им удалось (а порой я просто “прозревал” от их возможностей в той или иной области) или не удалось… Вы даже не можете себе представить, какую важную мотивационную историю вы создаете для тысяч таких же родителей, как вы! Спасибо вам!».

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