6 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и навыками удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Юрия Васильцива прямо сейчас!

Юрий Васильцив ― фанат Бритни Спирс и активист движения Free Britney. Он пришел «Україна має талант» выразить поддержку поп-диве, которая много лет подряд была под опекой отца. На сцене шоу Юрий исполнил попурри из самых известных песен певицы. Однако не всем судьям понравилось его выступление. Фальшивое исполнение не позволило Юре пройти в следующий этап шоу. Как результат ― три красных кнопки. «Надеюсь, Бритни увидит это выступление, и ее выпустят благодаря и вам!» ― вдохновила юношу Ксения Мишина.



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