6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Юрія Васильціва просто зараз!

Юрій Васильців ― фанат Брітні Спірс та активіст руху «Free Britney». Він прийшов на «Україна має талант» виразити підтримку поп-діві, яка багато років поспіль була під опікою батька. На сцені шоу Юрій виконав попурі з найвідоміших пісень співачки. Однак не всім суддям сподобався його виступ. Фальшиве виконання не дало змоги Юринятку пройти в наступний етап шоу. Як результат ― три червоних кнопки. «Сподіваюсь, Брітні побачить цей виступ, і її випустять завдяки й вам!» ― надихнула юнака Ксенія Мішина.

Більше на тему: Золота кнопка і реп-учителька: що було в третьому випуску шоу «Україна має талант»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.