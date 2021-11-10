Юрій Васильців — вокал на «Україна має талант»-2021
10.11.2021
6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Юрія Васильціва просто зараз!
Юрій Васильців ―фанат Брітні Спірс та активіст руху «Free Britney». Він прийшов на «Україна має талант» виразити підтримку поп-діві, яка багато років поспіль була під опікою батька. На сцені шоу Юрій виконав попурі з найвідоміших пісень співачки. Однак не всім суддям сподобався його виступ. Фальшиве виконання не дало змоги Юринятку пройти в наступний етап шоу. Як результат ― три червоних кнопки. «Сподіваюсь, Брітні побачить цей виступ, і її випустять завдяки й вам!» ― надихнула юнака Ксенія Мішина.