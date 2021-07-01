Как прошел кастинг проекта «Україна має талант» в Харькове

Второй этап всеукраинского кастинга «Україна має талант» подходит к концу. Команда проекта уже объездила восемь крупных городов в поисках ярких и удивительных талантов. И Харьков тоже не стал исключением.

Недавно сотни потенциальных участников пришли показать свои таланты в надежде стать частью легендарного шоу. Кто удивил команду проекта своими невероятными умениями в Харькове? Читайте все подробности в подборке фактов о харьковском кастинге:

Самому младшему участнику предкастингов шоу «Украина имеет талант» в Харькове было 6 лет, а самому старшему — 68. Оба покоряли вокалом. Больше всех команде проекта запомнились такие таланты, как быстрый перевод слов и предложений задом наперед, фокусник, песочная анимация, игра на этнической инструменте «дохола». Самым экстравагантным был участник, который выполнял авторскую музыку на виолончели.

«Україна має талант» объявляет дополнительный предкастинг в Киеве, который состоится 3-4 июля с 10:00 до 18:00 на территории телеканала СТБ по адресу ул. Василия Макуха, 1.

К следующему этапу — телевизионных кастингов — будут приглашены самые яркие, самые сильные и самые удивительные таланты из тех, кто подавал заявки онлайн или пришел на предкастинг в своем городе. На этапе телевизионных кастингов оценивать таланты и определять, кто станет участником легендарного проекта, будет звездное жюри.

Кто станет членами жюри и ведущим грандиозного шоу «Україна має талант», телеканал СТБ объявит совсем скоро.

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