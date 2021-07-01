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Як пройшов кастинг проєкту «Україна має талант» у Харкові

01.07.2021

Другий етап всеукраїнського кастингу «Україна має талант» добігає кінця. Команда проєкту вже об’їздила вісім великих міст у пошуках найяскравіших і найдивовижніших талантів. І Харків теж не став виключенням. 

Нещодавно сотні потенційних учасників прийшли показати свої таланти в надії стати частиною легендарного шоу. Хто здивував команду проєкту своїми неймовірними вміннями у Харкові? Читайте всі подробиці у добірці фактів про харківський кастинг:

  • Найменшому учаснику передкастингу шоу «Україна має талант» в Харкові було 6 років, а найстаршому — 68. Обидва підкорювали вокалом.
  • Найбільше команді проєкту запам’яталися такі таланти, як швидкий переклад слів та речень задом наперед, фокусник, пісочна анімація, гра на етнічному інструменті «дохола».
  • Найекстравагантнішим був учасник, який виконував авторську музику на віолончелі.

«Україна має талант» оголошує додатковий передкастинг у Києві, який відбудеться 3-4 липня з 10:00 до 18:00 на території телеканалу СТБ за адресою вул. Василя Макуха, 1.

До наступного етапу – телевізійних кастингів – будуть запрошені найяскравіші, найсильніші і найдивовижніші таланти з тих, хто подавав заявки онлайн або прийшов на передкастинг у своєму місті. На етапі телевізійних кастингів оцінювати таланти і визначати, хто стане учасником легендарного проєкту, буде зіркове журі.

Хто стане членами журі та ведучим грандіозного шоу «Україна має талант», телеканал СТБ оголосить зовсім скоро.

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