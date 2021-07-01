Другий етап всеукраїнського кастингу «Україна має талант» добігає кінця. Команда проєкту вже об’їздила вісім великих міст у пошуках найяскравіших і найдивовижніших талантів. І Харків теж не став виключенням.

Нещодавно сотні потенційних учасників прийшли показати свої таланти в надії стати частиною легендарного шоу. Хто здивував команду проєкту своїми неймовірними вміннями у Харкові? Читайте всі подробиці у добірці фактів про харківський кастинг:

Найменшому учаснику передкастингу шоу «Україна має талант» в Харкові було 6 років, а найстаршому — 68. Обидва підкорювали вокалом.

Найбільше команді проєкту запам’яталися такі таланти, як швидкий переклад слів та речень задом наперед, фокусник, пісочна анімація, гра на етнічному інструменті «дохола».

Найекстравагантнішим був учасник, який виконував авторську музику на віолончелі.

«Україна має талант» оголошує додатковий передкастинг у Києві, який відбудеться 3-4 липня з 10:00 до 18:00 на території телеканалу СТБ за адресою вул. Василя Макуха, 1.

До наступного етапу – телевізійних кастингів – будуть запрошені найяскравіші, найсильніші і найдивовижніші таланти з тих, хто подавав заявки онлайн або прийшов на передкастинг у своєму місті. На етапі телевізійних кастингів оцінювати таланти і визначати, хто стане учасником легендарного проєкту, буде зіркове журі.

Хто стане членами журі та ведучим грандіозного шоу «Україна має талант», телеканал СТБ оголосить зовсім скоро.

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