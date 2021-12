Як дитина реагує на емоції батьків

Експерт з дитячої вікової психології Дмитро Карпачов поділився з батьками, що впливає на психіку та емоційне тло їхніх дітей найбільше. Ведучий «Супермами» підказав способи зрозуміти, чому дитина поводиться так, а не інакше, і що з цим робити.

Більше на тему: «Є ще багато історій, які хотілося б розповісти»: Марія Бєлая про 4 сезон «Супермами» на СТБ

«Недарма ж кажуть: “Спокійна мама — спокійна дитина”. І навпаки: у батьків, які не вміють контролювати свої почуття, постійно роздратовані, тривожні, агресивні, діти, зазвичай, такі самі. Тільки тут криється одна велика несправедливість: бути роздратованим і нервувати — це вибір дорослої людини. А ось діти, які змушені рости в не зовсім здоровій емоційній атмосфері, страждають “за компанію”», ― розповів Дмитро Карпачов.

Американський психолог Е. Тронік провів експеримент під назвою «Непорушне обличчя». Його метою було з’ясувати, як діти раннього віку входять у спілкування з дорослими людьми.

Експеримент допоміг встановити взаємозв’язок між емоціями матері та маленької дитини. Це дало можливість краще зрозуміти процес раннього емоційного розвитку дітей та фактори, що на нього впливають.

«Тому, якщо ви не можете зрозуміти, чому ваша дитина поводиться якось не так, насамперед проаналізуйте, чи не чините ви подібним чином. Адже саме ваше незадоволене, зле або сумне обличчя дитина бачить частіше, ніж решта. І неусвідомлено підлаштовується під ці емоції.

Невміння контролювати себе є частою, але далеко не єдиною помилкою батьків у вихованні дітей», ― наголосив фахівець.

Більше на тему: Як нагодувати малоїжку: чому дитина відмовляється від їжі

Нагадаємо, 4 сезон психологічного реаліті «Супермама» виходить о 19:05 з понеділка по четвер на СТБ. Не пропустіть нові серії!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.