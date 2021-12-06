Как ребенок реагирует на эмоции родителей

Эксперт по детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев поделился с родителями, что влияет на психику и эмоциональный фон их детей больше всего. Ведущий «Супермамы» подсказал способы понять, почему ребенок ведет себя так, а не иначе, и что с этим делать.

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«Недаром же говорят: “Спокойная мама — спокойный ребёнок”. И наоборот: у родителей, которые не умеют контролировать свои чувства, постоянно раздражены, тревожны, агрессивны, дети, как правило, такие же. Только здесь кроется одна большая несправедливость: быть раздражённым и нервничать — это выбор взрослого человека. А вот дети, которые вынуждены расти в не совсем здоровой эмоциональной атмосфере, страдают “за компанию”», ― рассказал Дмитрий Карпачев.

Американский психолог Э. Троник провел эксперимент под названием «Неподвижное лицо». Его целью было выяснить, как дети раннего возраста включаются в общение со взрослыми людьми.

Эксперимент помог установить взаимосвязь между эмоциями матери и маленького ребенка. Это дало возможность лучше понять процесс раннего эмоционального развития детей и факторы, которые на него влияют.

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«Поэтому, если вы не можете понять, почему ваш ребёнок ведёт себя как-то не так, прежде всего проанализируйте, не поступаете ли вы подобным образом. Ведь именно ваше недовольное, злое или грустное лицо ребёнок видит чаще, чем все остальные. И неосознанно подстраивается под эти эмоции.

Неумение контролировать себя — частая, но далеко не единственная ошибка родителей в воспитании детей», ― подчеркнул специалист.

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Напомним, 4 сезон психологического реалити «Супермама» выходит в 19:05 с понедельника по четверг на СТБ. Не пропустите новые выпуски!

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