Чи можна дитині дивитися серіал «Гра в кальмара»

Експерт з дитячої вікової психології та ведучий психологічного реаліті «Супермама» Дмитро Карпачов відреагував на актуальний серіал «Гра в кальмара», який вийшов на сервісі Netflix, і детально проаналізував, чи підходить він для перегляду нашим дітям.

Більше на тему: Супермами всюди, і кожна з нас такою є ― зірка «Кріпосної» Наталка Денисенко про виховання дітей

На стримінговому сервісі Netflix 17 вересня вийшов південнокорейський вебсеріал у жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми «Гра в кальмара», який здійняв фурор серед більшості глядачів. Його подивилися різні покоління, і в усіх залишилися різні враження, але байдужим не зостався ніхто. А останнім часом «дорослим» серіалом активно зацікавилися діти.

«Мамо, можна я подивлюся “Гру в кальмара”? Усі в класі вже бачили його, обговорюють. Я теж хочу!» (Ангеліна, 11 років).

Це справжня ситуація. Запитання написала Дмитрові Карпачову знайома, яка тривожиться, чи варто дитині дивитись популярний серіал. Судячи з кількості згадок цієї назви в соцмережах та високого інтересу серед дитячої аудиторії, експерт із дитячої психології вважає за потрібне винести це питання на обговорення.

Що таке «Гра в кальмара»?

«Це 9-серійний серіал у жанрі пригодницького бойовика. Сюжет будується навколо гри на виживання з жорстокими правилами. Практично кожна сцена містить елементи насильства ― психологічного та фізичного (приниження, вбивства, кров, нелюдська жорстокість).

Червоною ниткою в сюжеті проходить тема безвиході. Складається враження, що вижити і вирішити свої фінансові проблеми герої серіалу можуть лише за допомогою кривавих ігор», ― зазначив Дмитро, додавши, що в сюжеті показують також плачевну ситуацію з соціальною нерівністю.

Чому серіал «Гра в кальмара» популярний серед дітей

«Уся справа в сюжеті. Випробування учасників зосереджено навколо відомих (не лише в Кореї) ігор. При цьому візуальний складник на дуже високому рівні. Використані різні прийоми впливу на глядача: тригери, образи, що запам’ятовуються, відповідна музика. Та й трендовість. Згадайте, як навесні цього року діти буквально збожеволіли на поп-ітах. Так і зараз. Ютуб і тікток рясніють роликами — вирізками зі сцен серіалу. Навіть не знаючи до ладу сюжету, діти з перших секунд розуміють, про що йдеться — про “кальмара”», ― пояснює експерт.

Вікові обмеження для перегляду «Гри в кальмара»

Не багато хто в курсі, але вікове обмеження в серіалу 18+. Дмитро Карпачов зазначив, що багато дітей уже встигли подивитися «Гру в кальмара» з дозволу батьків чи всупереч йому.

Вплив серіалу «Гра в кальмара» на дітей

«У Великій Британії та Бельгії вчителі відзначили хвилю насильства, спровоковану серіалом серед школярів. Діти влаштовують схожі ігри та б’ють переможених. Адміністрації шкіл закликають батьків не дозволяти дітям дивитися цей серіал і влаштовувати ігри за його мотивами», ― наголосив Карпачов і навів список наслідків для дитячої психіки від перегляду подібних фільмів.

Наслідки від перегляду серіалу «Гра в кальмара» для дітей

Експерт наголосив, що батьки мають обирати самі ― дозволяти своїм дітям дивитися серіал «Гра в кальмара» чи ні.

«Можу лише порадити подивитися спочатку серіал самим і ухвалити виважене рішення з позиції віку, сприйнятливості саме вашої дитини. На мій погляд, офіційне обмеження 18+ виправдане. А далі — вирішувати вам», ― наголосив Дмитро Карпачов.

Більше на тему: Які якості мають бути в супермами ― інтерв’ю з Анастасією Приходько

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.