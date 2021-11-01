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Можно ли ребенку смотреть сериал «Игра в кальмара»

01.11.2021

Эксперт по детской возрастной психологии и ведущий психологического реалити «Супермама» Дмитрий Карпачев отреагировал на актуальный сериал «Игра в кальмара», вышедший на сервисе Netflix, и подробно проанализировал, подходит ли он для просмотра нашим детям.

Супермама - Дмитрий Карпачев

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На стриминговом сервисе Netflix 17 сентября вышел южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы «Игра в кальмара», который произвел фурор среди большинства зрителей. Его посмотрели разные поколения, и у всех сложились самые разные впечатления, но безразличным он не оставил никого. А последнее время «взрослым» сериалом активно заинтересовались дети. 

«Мама, можно я посмотрю “Игру в кальмара”? Все в классе уже видели его, обсуждают. Я тоже хочу!» (Ангелина, 11 лет).

Это реальная ситуация. Вопрос написала Дмитрию Карпачеву знакомая, которая тревожится, стоит ли ребёнку смотреть нашумевший сериал. Судя по количеству упоминаний этого названия в соцсетях и высокому интересу среди детской аудитории, эксперт  по детской психологии считает нужным вынести этот вопрос на обсуждение.

Что такое «Игра в кальмара»?

«Это 9-серийный сериал в жанре приключенческого боевика. Сюжет строится вокруг игры на выживание с жестокими правилами. Практически каждая сцена содержит элементы насилия — психологического и физического (унижения, убийства, кровь, нечеловеческая жестокость).

Красной нитью по сюжету проходит тема безысходности. Создаётся впечатление, что выжить и решить свои финансовые проблемы герои сериала могут только лишь с помощью кровавой игры», ― отметил Дмитрий, добавив, что в сюжете показывают также плачевную ситуацию с социальным неравенством.

Почему сериал так популярен среди детей

«Всё дело в сюжете. Испытания участников сосредоточены вокруг известных (не только в Корее) игр. При этом визуальная составляющая на очень высоком уровне. Использованы разные приёмы воздействия на зрителя: триггеры, запоминающиеся образы, соответствующая музыка. Ну и трендовость. Вспомните, как весной этого года дети буквально помешались на поп-итах. Так и сейчас. Ютуб и тикток пестрят роликами — вырезками из сцен сериала. Даже не зная толком сюжета, дети с первых секунд понимают, о чём речь — о “кальмаре”», ― объясняет эксперт.

Возрастные ограничения просмотра

Немногие в курсе, но возрастное ограничение у сериала 18+. Дмитрий Карпачев отметил, что многие дети уже успели посмотреть «Игру в кальмара» с разрешения родителей или вопреки оному.

Влияние сериала на детей

«В Великобритании и Бельгии учителя отметили волну насилия, спровоцированную сериалом среди школьников. Дети устраивают похожие игры и избивают проигравших. Администрации школ призывают родителей не разрешать детям смотреть этот сериал и устраивать игры по его мотивам», ― подчеркнул Карпачев и привел список последствий для детской психики от просмотра подобных фильмов.

Последствия для детей от просмотра сериала «Игра в кальмара»

  1. Демонстрация жестоких сцен буквально атакует незрелую психику ребёнка. Это инструкция для агрессивного поведения и в некотором роде оправдание антисоциальных действий.
  2. Уменьшается способность к сочувствию, сопереживанию за счёт снижения чувствительности к жестокости. Убили полюбившегося персонажа — ну и ладно, смотрим дальше.
  3. Формируются искажённые представления о действительности, о морали, о самом себе. Дети дезориентированы: да, игра страшная, но победитель же молодец, кучу денег заработал!
  4. Возникает тревожность, нарушается сон. Это последствия стресса, перенесённого во время просмотра ребёнком жестоких сцен.

Эксперт подчеркнул, что родители сами должны выбирать ― разрешать своим детям смотреть сериал «Игра в кальмара» или нет.

«Могу лишь посоветовать посмотреть сначала сериал самим и принять взвешенное решение с позиции возраста, восприимчивости именно вашего ребёнка. С моей точки зрения, официальное ограничение 18+ оправдано. А далее — решать вам», ― подчеркнул Дмитрий Карпачев.

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Допис, поширений Дмитрий Карпачев (@karpachoff)

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