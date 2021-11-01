Можно ли ребенку смотреть сериал «Игра в кальмара»

Эксперт по детской возрастной психологии и ведущий психологического реалити «Супермама» Дмитрий Карпачев отреагировал на актуальный сериал «Игра в кальмара», вышедший на сервисе Netflix, и подробно проанализировал, подходит ли он для просмотра нашим детям.

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На стриминговом сервисе Netflix 17 сентября вышел южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы «Игра в кальмара», который произвел фурор среди большинства зрителей. Его посмотрели разные поколения, и у всех сложились самые разные впечатления, но безразличным он не оставил никого. А последнее время «взрослым» сериалом активно заинтересовались дети.

«Мама, можно я посмотрю “Игру в кальмара”? Все в классе уже видели его, обсуждают. Я тоже хочу!» (Ангелина, 11 лет).

Это реальная ситуация. Вопрос написала Дмитрию Карпачеву знакомая, которая тревожится, стоит ли ребёнку смотреть нашумевший сериал. Судя по количеству упоминаний этого названия в соцсетях и высокому интересу среди детской аудитории, эксперт по детской психологии считает нужным вынести этот вопрос на обсуждение.

Что такое «Игра в кальмара»?

«Это 9-серийный сериал в жанре приключенческого боевика. Сюжет строится вокруг игры на выживание с жестокими правилами. Практически каждая сцена содержит элементы насилия — психологического и физического (унижения, убийства, кровь, нечеловеческая жестокость).

Красной нитью по сюжету проходит тема безысходности. Создаётся впечатление, что выжить и решить свои финансовые проблемы герои сериала могут только лишь с помощью кровавой игры», ― отметил Дмитрий, добавив, что в сюжете показывают также плачевную ситуацию с социальным неравенством.

Почему сериал так популярен среди детей

«Всё дело в сюжете. Испытания участников сосредоточены вокруг известных (не только в Корее) игр. При этом визуальная составляющая на очень высоком уровне. Использованы разные приёмы воздействия на зрителя: триггеры, запоминающиеся образы, соответствующая музыка. Ну и трендовость. Вспомните, как весной этого года дети буквально помешались на поп-итах. Так и сейчас. Ютуб и тикток пестрят роликами — вырезками из сцен сериала. Даже не зная толком сюжета, дети с первых секунд понимают, о чём речь — о “кальмаре”», ― объясняет эксперт.

Возрастные ограничения просмотра

Немногие в курсе, но возрастное ограничение у сериала 18+. Дмитрий Карпачев отметил, что многие дети уже успели посмотреть «Игру в кальмара» с разрешения родителей или вопреки оному.

Влияние сериала на детей

«В Великобритании и Бельгии учителя отметили волну насилия, спровоцированную сериалом среди школьников. Дети устраивают похожие игры и избивают проигравших. Администрации школ призывают родителей не разрешать детям смотреть этот сериал и устраивать игры по его мотивам», ― подчеркнул Карпачев и привел список последствий для детской психики от просмотра подобных фильмов.

Последствия для детей от просмотра сериала «Игра в кальмара»

Демонстрация жестоких сцен буквально атакует незрелую психику ребёнка. Это инструкция для агрессивного поведения и в некотором роде оправдание антисоциальных действий. Уменьшается способность к сочувствию, сопереживанию за счёт снижения чувствительности к жестокости. Убили полюбившегося персонажа — ну и ладно, смотрим дальше. Формируются искажённые представления о действительности, о морали, о самом себе. Дети дезориентированы: да, игра страшная, но победитель же молодец, кучу денег заработал! Возникает тревожность, нарушается сон. Это последствия стресса, перенесённого во время просмотра ребёнком жестоких сцен.

Эксперт подчеркнул, что родители сами должны выбирать ― разрешать своим детям смотреть сериал «Игра в кальмара» или нет.

«Могу лишь посоветовать посмотреть сначала сериал самим и принять взвешенное решение с позиции возраста, восприимчивости именно вашего ребёнка. С моей точки зрения, официальное ограничение 18+ оправдано. А далее — решать вам», ― подчеркнул Дмитрий Карпачев.

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